Welt – страх перед новым локдауном заставляет крупнейшие торговые сети Германии вакцинировать посетителей

В ожидании четвёртой волны коронавируса правительство Германии усиливает давление на граждан: осенью непривитых немцев ожидают более строгие ограничения, передаёт Welt. Побуждать граждан к вакцинации намерены и крупнейшие торговые сети: во многих магазинах планируется организовать прививочные пункты.

В кафетерии мебельного магазина всем посетителям предоставляется возможность сделать прививку, и другие крупные торговые сети теперь, вероятно, последуют этому примеру. Готовность сделать прививку в настоящее время составляет 83 процента. Однако не все подходят к вакцинации осознанно.

ПОСЕТИТЕЛЬ ТОРГОВОГО ЦЕНТРА 1: В последнее время чувствуется небольшое давление, по крайней мере для посещения фитнес-центра нужно сделать прививку или предоставить результаты теста.

ПОСЕТИТЕЛЬ ТОРГОВОГО ЦЕНТРА 2: Так как большинство вещей всё ещё можно делать при наличии отрицательного теста, по крайней мере до октября, вакцинация сейчас не обязательна. Но если это будет отменено, я думаю, что давление в отношении вакцинации возрастёт.

Давление будет расти, поскольку безопасность, в которой находится Германия, обманчива. Заболеваемость заметно увеличивается. В начале июля число случаев заражения на 100 тысяч человек за семь дней равнялось 4,9, в настоящий момент — 20,8. В те же периоды в прошлом году — 3,5 и 6,4 соответственно. В прошлом году за резким подъёмом последовал длительный локдаун. Разница в том, что сейчас более 50 процентов граждан уже вакцинированы.

Профессор ТИМО УЛЬРИХС, вирусолог: В любом случае мы станем свидетелями сильной четвёртой волны с высокими пиковыми значениями, но это не обязательно означает, что у многих будет наблюдаться тяжёлое течение заболевания. Но чем сильнее волна, тем больше людей с COVID-19.

И с возможными последствиями в случае постковидного синдрома: сильными физическими и психическими долгосрочными последствиями. В настоящее время от коронавируса страдают прежде всего молодые люди в возрасте от 10 до 34 лет.

В Бремене открылись три центра вакцинации для молодых людей в возрасте от 12 лет. Перед прививкой можно получить консультацию педиатра. В самом начале работы центров на вакцинацию записалось больше120 детей и подростков.

БРИТТА ЭРНСТ, СДПГ, председатель Конференции министров образования федеральных земель Германии: Мы рады, что Конференция министров здравоохранения ещё раз послала чёткий сигнал и побуждает родителей приводить своих детей на прививку. И это защитит и взрослых и благоприятно скажется на учебном процессе.

Потому что в будущем пустых классов и уроков из дома быть не должно.

Дата выхода в эфир 06 августа 2021 года.