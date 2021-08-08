 

Экс-депутат Рады Мураев: Зеленский обманул своих избирателей

08.08.2021, 14:50, Разное
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Об этом заявил бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев. По его мнению, Владимир Зеленский “очень качественно” всех обманул.

Экс-парламентарий отметил, что за нынешнего украинского лидера на президентских выборах в 2019 году голоса отдавали преимущественно жители юго-восточной и центральной части Украины. В свою очередь, Западная Украина голосовала тогда за Петра Порошенко, который
возглавлял страну
до победы Зеленского, придя к власти, в том числе, благодаря довольно радикальной идеологии.

Теперь, по словам Мураева, по его стопам пошел Владимир Зеленский. После победы на выборах он предпочел опираться на Западную Украину, отдававшую предпочтение Порошенко. Таким образом, по мнению бывшего депутата Верховной рады, президент нарушил целый ряд своих предвыборных обещаний.

Мураев подчеркнул, что Владимир Зеленский “очень качественно” обманул украинцев. Бывший член парламента отметил, что сейчас не понятно, сделал ли он это сам, или большой вклад в это внесли его технологи. Экс-депутат предположил также, что хорошо снятый сериал “Слуга народа”, доверие граждан и нежелание украинцев и дальше видеть на посту президента Петра Порошенко также могли способствовать тому, что у Зеленского получилось всех обмануть.

Кроме того, ранее Евгений Мураев призвал украинцев готовиться к возможному бунту радикалов на Украине, который может стать причиной масштабного гражданского конфликта.



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