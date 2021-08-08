Мнение: Как нам врут про вредные условия труда

Надеюсь, хотя бы поколение ЕГЭ научится читать графики. Предыдущие поколения эту задачу запороли начисто. Вот, к примеру, график работающих во вредных-опасных условиях, который мне закинули в комментарии (прикреплён к посту). Из графика следует, что в благословенные девяностые в России вредными были 18% рабочих мест, тогда как сейчас эта доля поднялась почти до 40%.

График взят вот из этой статьи в Википедии:

https://ru.wikipedia.org/wiki/Охрана_труда

В статье, понятно, ругают Россию по всем фронтам: дескать, и с травматизмом всё у нас плохо, и скрываем мы происшествия от статистики, и лучше ничего не становится. Вместе с тем минимально знакомому с российской экономикой человеку становится ясно, что график показывает какую-то ерунду. Во-первых, в девяностые условия труда были куда хуже из-за общей нищеты, разрухи и неустроенности. Во-вторых, большая часть современных рабочих мест — это относительно безопасные места офисных работников, продавцов, курьеров, кладовщиков и так далее.

Понятно, что с житейской точки зрения работа водителя такси весьма вредна — сидячий образ жизни провоцирует геморрой, а среди пассажиров попадаются редкостные задницы. Однако токсичный пассажир и токсичные газы плавиковой кислоты — совсем не одно и то же. Под вредными для здоровья условиями закон подразумевает именно то, что вредит здоровью непосредственно. Таким образом, никаких 38% вредных рабочих мест в России быть не может: у нас просто не наберётся нужного количества пролетариата.

Вместе с тем эту ересь распространяют не только участники Википедии, которые Россию традиционно недолюбливают, но и официальные лица. Цитирую РИА:

https://ria.ru/20200812/1575689919.html

Главный внештатный профпатолог Минздрава РФ Игорь Бухтияров заявил, что порядка 38% работающих в России трудятся во вредных и опасных условиях труда.

“Я напомню, что в настоящее время у нас в стране работают около 70 миллионов… Из них порядка 38% – это лица, работающие во вредных и опасных условиях труда. Это порядка 30 миллионов человек”, – сказал он на форуме “Здоровье нации – основа процветания России”.

Давайте сделаем журналистскую работу, посмотрев на источник, на который ссылается график. Ссылается он вот на этот файлик с сайта Росстата, «социально-экономические показатели Российской Федерации в 1991-2016 годах»:

http://www.gks.ru/free_doc/doc_2017/year/pril_year17-rus.xls

На вкладке «Труд» легко найти строчку, взятую за основу графика. Её заглавие выглядит так:

Удельный вес численности работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда — всего, в процентах от общей численности работников соответствующего вида экономической деятельности.

Ниже идут конкретные отрасли, по которым собирается статистика:

— Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство;

— Добыча полезных ископаемых;

— Обрабатывающие производства;

— Производство и распределение электроэнергии, газа и воды;

— Строительство;

— Транспорт и связь;

Как видите, проценты считаются не от всей численности работников, но только от тех, кто занят физическим трудом. К примеру, шахта — не санаторий, и нет ничего странного в том, что в добыче полезных ископаемых вредные условия труда примерно у половины работающих. А вот по системе образования вредных условий труда около нуля, но в статистике эта отрасль народного хозяйства не учитывается.

Общая доля рабочих и крестьян в России сейчас около 22%:

https://olegmakarenko.ru/1513008.html



Остальные 78% — это водители, продавцы, врачи, учителя, начальники, программисты и так далее. Таким образом, 40% вредных и опасных рабочих мест — это на самом деле максимум одно рабочее место из десяти.

Ошибка чиновника Минздрава напомнила мне спор с американцем, который доказывал, что в России скоро введут законы шариата. Американец показывал мне табличку, из которой следовало, что 42% мусульман в России хотели бы жить по законам шариата. Я попытался объяснить ему, что доля мусульман в России не превышает 10% и, следовательно, его 42% — это в самом крайнем случае 4% от общего числа россиян, даже если мы предположим, что опросы были проведены корректно. Американец меня не понял, ему не хватило знаний математики, чтобы перемножить проценты.

Что касается вредных условий труда, то я, конечно, тоже за всё хорошее и против всего плохого. В идеале все вредные работы следует оставить роботам и механизмам, чтобы люди могли сохранять своё здоровье, сидя за уютными мониторами в комфортных массажных креслах. Когда-нибудь, надеюсь, мы к этому придём.

Защита труда — одно из направлений, где нам действительно стоит учиться у наших западных партнёров. Жестокое время строек коммунизма давно закончилось, поэтому Россия вполне в состоянии обеспечить рабочих спецодеждой, вентиляцией, касками, экзоскелетами и прочими защитными приспособлениями. Многое в этом направлении уже делается, однако нам предстоит ещё долгий путь.