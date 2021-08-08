Мнение: Истерикой толстожопиков удовлетворен



Толтожопики радуются, мне кажется, больше, чем наши украинские небратья. У тех-то радость, Россия не поднялась выше такого-то места в общем зачете на Олимпиаде, как будто хуторяне сами собрали все золотые медали. Но тут, как бы не привыкать, они и Мост не построили, и СП-2 не достроили и вообще – мы тут ежей доедаем. Радуют, распухшие жопиками на ежовой диете местные несогласные. Чмоши, вы-то куда?

…ть, зайки, я вас люблю. Сидит такое чмо, с пивным брюшком, работает где-то администратором, получает может даже и 100 000 рублей, вечно ноет, что ему Путин не дал, как у Обамы 22 см (Слава Украине!) – и рассуждает про спорт высоких достижений.

Не обсуждает, что половина сборной США на стероидах сидит, а тем кому не дали – снялись с соревнований.

Не обсуждает, что сам два раза подтянуться не сможет и жуко-тест не пройдет.

Оно учит выигрывать Олимпиады, как обычно, Путина – ниже статус, бл, не позволяет. Кстати, это тоже отдельная тема – показывать свою убогость комментариями а-ля статусы ВК. Философы на минималках, …ть.

Толстожопики. Мне лениво вам объяснять, как Россию гасили американские шавки.

Мне нет интереса указывать вам, что даже так – наши лучшие.

Мне просто тупо не охота даже намекать вам, жрущим курочку КФС и ковыряющим кусочками косточек в носу потом, что на вас вообще наплевать, а ваше убогое мнение нахрен никому не нужно. И вы свою агрессию не в спортзале вымещаете, в в Интернете.

Россия продолжит существовать дальше – вы хоть оборитесь.

Наши спортсмены получат, по приезду, сейчас разные премии, включая дорогие тачки. А вы будете ездить на трамвае и опять рассказывать, как вас обделили.

Будут еще соревнования, жизнь она идет вперед.

А вы будете бомбить. И гадить под себя. И снова бомбить.

Потому что это ваше дешевое предназначение. Политическое, так сказать, кредо.

Так что вы там держитесь!

Счастья вам.

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