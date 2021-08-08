 

Глава Госкосмоса рассказал, на каком этапе подготовка к запуску украинского спутника “Січ 2-30”

08.08.2021, 14:12, Новости дня
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“Контакт с компанией, обеспечивающей запуск спутника “Січ 2-30″ на ракете Falcon 9, производимой компанией SpaceX, заключен и проведено авансирование работ. Сейчас ведутся испытания спутника и планируются работы по адаптации к ракете, контрольные испытания, упаковка и транспортировка на пусковую базу в США. В настоящее время плановая дата пуска – декабрь 2021 года”, – сказал он.

Тафтай заявил, что сумму расходов на запуск спутника пока не разрешено озвучивать по условиям контракта, но стоимость запуска без учета расходов на адаптер, транспортировку спутника и услуг на пусковой базе – $1 млн.

Контекст:

В марте председатель парламентского комитета по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха сообщил, что Украина предварительно согласовала со SpaceX условия контракта о запуске в космос украинского спутника.

Глава Государственного космического агентства Украины Владимир Тафтай в мае рассказал, что Украина за пять лет планирует создать свой космодром и вывести на орбиту семь спутников. Он добавил, что спутники будут заниматься зондированием поверхности в целях обороны, экономической безопасности, использования природных ресурсов, предотвращения пожаров, наводнений, прогнозирования урожаев в сельском хозяйстве.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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