 

В Минздраве Украины рассказали, нужна ли декларация с семейным врачом, чтобы вакцинироваться от COVID-19

08.08.2021, 14:12, Новости дня
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“Чтобы получить прививку от COVID-19, декларация с семейным врачом не обязательна. Впрочем, ее наличие значительно ускоряет процесс внесения данных о вашей прививке в электронную систему здравоохранения. Если у вас нет декларации с семейным врачом, просто возьмите с собой на прививку паспорт и индивидуальный налоговый номер”, – заявили в Минздраве.

https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/1915618155267947

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делают вакциной Moderna (Spikevax).

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. По состоянию на 8 августа первую дозу вакцины получило более 4,1 млн человек, а почти 2,4 млн получили две дозы и завершили иммунизацию.

В Украину уже поставили около 12 млн доз вакцины от коронавируса, сообщал министр здравоохранения Виктор Ляшко 1 августа. Главный санврач Игорь Кузин заявлял в интервью “Радіо Свобода”, которое вышло 7 августа, что до конца года в страну доставят еще 17 млн доз вакцины от коронавирусной инфекции.

С 21 июля в стране стартовал пятый этап вакцинации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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