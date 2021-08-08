Украинка Килипко вернулась из Токио после выступления на Олимпиаде. Видео
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Килипко – одна из пяти спортсменов, которые представляли Украину на Играх от ГПСУ.
Спортсменку в аэропорту сослуживцы встретили аплодисментами и цветами.
“Это мои вторые Олимпийские игры. Первые Игры были в Рио-де-Жанейро, мне было 20 лет. Я довольна местом, но результат хотелось бы показать более высокий, реализовать себя, но пока так”, – сказала легкоатлетка.
Она добавила, что продолжит тренироваться, потому что не представляет жизни без тренировок.
Контекст:
5 августа Килипко заняла пятое место в соревнованиях по прыжкам с шестом на летних Олимпийских играх в Токио. Это лучший результат в прыжках с шестом на Олимпиаде в истории Украины, но не самый лучший в карьере спортсменки, ее личный рекорд – 4,7 м.
После финала спортсменка расплакалась и раскритиковала действия федерации, в частности то, что с ней не было тренера.
В Федерации легкой атлетики Украины объяснили, что на Олимпиаду можно было отправить количество официальных лиц, которое равно 50% количества спортсменов, то есть 16 человек.
Олимпийские игры 2020 года должны были пройти в Токио с 24 июля по 9 августа прошлого года, но из-за распространения коронавирусной инфекции соревнования перенесли на 2021 год. Они начались 23 июля и проходили до 8 августа. В Олимпиаде принимали участие около 11 тыс. спортсменов.
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Видео: Державна прикордонна служба України / Facebook
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