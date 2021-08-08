“Была проведена показательная казнь”. Друг белоруса Шишова исключил версию самоубийства

Он заявил, что исключает самоубийство.

“Когда мы за два дня до смерти Виталия встречались и гуляли по городу, он, я и его подруга разговаривали про детей, смеялись, веселились. Я им говорил как старший товарищ: “Давайте, ребеночка родите, я буду помогать, буду ему на три часа в неделю халявным дедом.” Мы посмеялись. Виталий говорил: “Да”. То есть человек, который планирует семью, ребенка, извините, про суицид не думал”, – сказал Шчучко.

Он считат, что Шишова могли убить спецслужбы Беларуси или России.

“Была произведена показательная казнь, чтобы наказать и показать активистам среднего звена, чтобы они не занимались деятельностью. Вы понимаете логику: если убрать активистов среднего звена, то связь между низовыми активистами и лидерами протестов пропадает. Достать человека в Украине, к моему сожалению, намного проще, чем в той же Польше или Литве. Это еще и за счет того, что отсутствует языковой барьер”, – подчеркнул друг погибшего.

Контекст:

Шишов исчез 2 августа. Он вышел из дома утром и не вернулся. Предположительно, он мог быть на ежедневной пробежке, так как по месту жительства не обнаружили его спортивных вещей, сообщали в БДУ.

Полиция Киева 3 августа сообщила, что Шишова нашли повешенным в киевском парке. Правоохранители рассматривают две основные версии смерти Шишова – самоубийство либо умышленное убийство под видом суицида.

Представители БДУ уверены, что смерть Шишова – спланированная акция белорусских властей. “Нет сомнений, что это спланированная чекистами операция по ликвидации действительно опасного режиму белоруса”, – отмечали в организации.

Представитель БДУ Юрий Шчучко утверждал, что на лице Шишова были следы избиения. В Нацполиции говорили о наличии ссадин на теле Шишова.

Европейские политики считают виновным в смерти Шишова режим называющего себя президентом Беларуси Александра Лукашенко.

“Белорусский дом в Украине” является общественной организацией, которая оказывает помощь гражданам республики с жильем и трудоустройством.

—