 

Жителей двух якутских поселков решили отселить из-за пожаров

08.08.2021, 14:08, Новости дня
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В Якутии жителей двух сел решили отселить в соседние поселки из-за угроз лесных пожаров, сообщил оперативный штаб республики.

«Первый заместитель председателя правительства Республики Саха (Якутия) Дмитрий Садовников сообщил, что в связи со сложной ситуацией с пожаром в селе Кальвица Кобяйского улуса, в населенный пункт для отселения жителей в превентивных целях направлены метеор и паром. В село на помощь вылетел вертолет Ми-8 с водосливным устройством из Ытык Кюел», – цитирует сообщение штаба РИА «Новости».

Садовников пояснил, что аналогичные меры приняли в Намском улусе республики.

«В превентивных целях началось отселение жителей из Кобяконского наслега (села Харыялах) Намского улуса. В настоящий момент отселены 60 человек. Пожар идет в Кобяконский наслег со стороны села Фрунзе. Огонь находится от села в четырех километрах. На тушении работают 47 человек, три трактора МТЗ с плугами. Дополнительно направлены 12 человек. В Кобяконский наслег на данный момент прибыл вертолет Ми-8 с водосливным устройством», – добавили в штабе.

В правительстве призвали жителей сел, которым потенциально угрожают пожары, собирать заготовленное сено за населенными пунктами, так как сено очень сильно горит. Также дано поручение очистить от сухостоя и поваленных деревьев все минерализованные полосы около поселков.

В субботу сообщалось, что лесной пожар в поселке Сангар Кобяйского района Якутии подошел на расстояние в два километра к нефтебазе.

Вечером 7 августа дым от якутских пожаров распространился на 1,2 тыс. населенных пунктов в Красноярском крае.



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