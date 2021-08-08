 

Абдулрашид Садулаев вынес флаг ОКР на церемонии закрытия Игр в Токио

08.08.2021, 14:08, Новости дня
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Россия приняла участие в церемонии закрытия Олимпиады, которая проходит на Национальном стадионе в Токио. Церемония закрытия, как и открытия, проходит без зрителей.

Российскую делегацию представлял борец вольного стиля Абдулрашид Садулаев, он пронес флаг Олимпийского комитета России. Спортсмен на Играх завоевал золотую медаль в весовой категории до 97 кг, став двукратным олимпийским чемпионом, передает ТАСС.

Позже сборная РФ также вышла на парад атлетов на церемонии закрытия Олимпийских игр в Токио, передает РИА «Новости».

Всего на Играх в Токио было разыграно 339 комплектов наград. Победу в общем медальном зачете одержала команда США, которая завоевала 39 золотых, 41 серебряную и 33 бронзовые награды. Второй стала команда Китая (38-32-18), третьей – Японии (27-14-17), четвертой – Великобритании (22-21-22).

Сборная России заняла пятое место в медальном зачете и стала третьей по общем количеству медалей (20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовых награды). При этом российские спортсмены на Олимпиаде в Токио завоевали больше золотых медалей, чем на предыдущих Играх, которые прошли в 2016 году в Рио-де-Жанейро. Тогда сборная РФ завоевала 19 золотых медалей и стала четвертой в общем зачете. На Олимпиаде в Лондоне россияне завоевали 20 золотых наград.

Также в Токио российская команда превзошла результаты Олимпиад 2012 и 2016 годов по общему числу медалей. В Рио-де-Жанейро россияне завоевали 56 наград, в Лондоне – 68. В Токио сборная РФ завоевала 71 медаль. По общему количеству медалей российская команда занимает третье место, уступая командам США (112) и Китая (88).

В Токио россияне выступали под флагом Олимпийского комитета РФ (ОКР), вместо гимна РФ звучит фрагмент из первого концерта Петра Чайковского. 



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