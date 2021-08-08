РЖД начали расследование отравления детей в поезде Мурманск – Адлер

Холдинг РЖД начнет собственное расследование причин вспышки кишечной инфекции среди детей, которые ехали на поезде Мурманск – Адлер, будет проверено качество услуг в вагоне-ресторане, говорится в сообщении холдинга.

«Холдинг «РЖД» проводит собственное расследование причин госпитализации детей, которые следовали поездом №225/226 Мурманск – Адлер и были госпитализированы в связи с подозрением на инфекционное заболевание в больницы Краснодарского края….В частности, проводим проверку качества оказания услуг в вагоне-ресторане», – отмечается в сообщении на сайте РЖД.

В пресс-службе отметили, что вагон-ресторан в поезде обслуживала компания «НТС» на правах договора аренды с «Федеральной пассажирской компанией».

В холдинге заявили, что внимательно следят за состоянием госпитализированных детей. Сейчас их здоровью ничего не угрожает, дети чувствуют себя удовлетворительно.

«Ситуация находится под контролем руководства ОАО «РЖД». Все дети и их сопровождающие будут бесплатно доставлены к месту отдыха», – сообщили в РЖД.

Ранее стало известно, что правоохранители обнаружили продукты с истекшим сроком годности в вагоне-ресторане поезда Мурманск – Адлер.

В субботу с поезда № 225 (Мурманск – Адлер) в Белореченске и Апшеронске на Кубани госпитализировали 20 детей с признаками кишечной инфекции. Позже число пострадавших выросло до 87 человек. По факту отравления детей возбудили уголовное дело. Работника вагона-ресторана, где перед отравлением питались дети, отстранили от работы.

Норовирусы вместе с ротавирусами являются основной причиной развития кишечных инфекций у детей. Норовирусы очень заразны, поэтому попадание этого вируса в детский коллектив очень часто ведет к быстрому распространению кишечной инфекции среди детей.

Первые симптомы заболевания появляются через 24-48 часов после заражения. Это может быть однократная, но чаще многократная рвота, понос, сильная тошнота, повышение температуры. Норовирус чаще всего вызывает диарею и сильную рвоту, но иногда может быть и только рвота. Нарушения со стороны пищеварительной системы могут сопровождаться мышечными, головными болями и слабостью. Обычно симптомы норовирусной инфекции проходят сами через 12-72 часа. После болезни организм вырабатывает иммунитет к вирусу, но на очень короткий период, около восьми недель. После этого срока человек может снова заразиться норовирусом и заболеть.