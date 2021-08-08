Ученые рассказали о недопонимании между людьми и животными

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08.08.2021, 14:04, Новости дня
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Ученые из университета в Бристоле сообщают, что люди часто недопонимают принципов поведения целого ряда животных. Например, только недавно зоологи выяснили, насколько сложной является социальная иерархия у жирафов. И это далеко не единственный пример, отмечают специалисты.

Результаты последнего исследования опубликованы в журнале Mammal Review. Его авторы, например, выяснили, что постпродуктивное состояние у жирафов составляет примерно 30% их жизни. Но даже после выхода из данного состояния они продолжают заботиться о молодом поколении. Причем в воспитании принимают участие и самцы.

Для сравнения: у касаток постпродуктивное состояние занимает 23% жизни, а у слонов – 35%. До сих пор ученые считали, что у жирафов примитивные отношения в стаде. Но это оказалось не так.



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