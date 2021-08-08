Ученые заявили, что кофе снижает риски возникновения опасных заболеваний

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08.08.2021, 14:02, Разное
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Кофе – самый популярный напиток во многих странах. Эксперты сообщают, что он не только помогает пробуждаться утром, а и понижает риски возникновения болезней.
Из данных клиники Кливленда следует, что долговременная польза кофе обуславливается его антиоксидантами. Они помогают защитить клетки от повреждений, которые вызваны окислительным стрессом.

Также опыты демонстрируют, что благодаря кофе улучшается память, настроение, время реакций. Кофеин оказывает позитивное влияние на выносливость в период тренировки, что доказано исследованиями, опубликованными на сайте Национальной медицинской библиотеки.

Ученые сообщают и то, что употребление кофе понижает риск возникновения диабета 2 типа. Этот эффект подтвердился и во время употребления напитка без кофеина. Также специалисты связали лакомство кофе с низкими рисками развития болезни Альцгеймера и деменции. Напиток снижал и вероятность появления болезни Паркинсона. Ученые отметили, что механизм взаимосвязан с употреблением кофеина, а не с иными полезными компонентами, которые есть в напитке.

Кофе защищает и от цирроза печени, а это относится к людям с алкоголизмом и жировой болезнью печени. Ученые выяснили, что напиток понижает риски возникновения колоректального рака и рака печени – главных причин смертности от рака в мире. Как оказалось, у тех, кто выпивает 2 чашки такого напитка в день, риски возникновения рака печени снижались на 43%. Также 16% добровольцев иного опыта, выпивавшие 4-5 чашек кофе в день, имели низкие риски злокачественных новообразований толстой кишки.

Источник: profile.ru



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