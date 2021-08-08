Испанец с фотографией куска мяса в виде головы Трампа выиграл конкурс карикатур

Испанец выиграл Всемирный конкурс карикатур, отправив на него нестандартную работу. Вместо рисунка он представил жюри фотографию куска мяса в виде головы Дональда Трампа.

Современное искусство использует самые разные формы и виды, как живопись, так и инсталляции, а также перфомансы. Своеобразный подход к видению карикатуры продемонстрировал испанский художник Асьера Санса. Для участия во Всемирном конкурсе карикатур он отправил снимок куска мяса. Особенность его работы заключается в том, что отбивная, которую он сфотографировал, очень похожа на силуэт лица бывшего президента Соединенных Штатов Америки.

Ежегодно в итальянском Сальсомаджоре карикатурный конкурс собирает лучших в своей сфере. Такой нетрадиционный подход оказался крайне удачным, судьи признали именно изображение мясного куска достойным главной победы. Асьеру Сансу удалось обойти свыше 250 мастеров карикатурного искусства, представлявших 75 стран мира. Номинация, в которой оценили кулинарно-политический шедевр, называлась «Юмористический портрет».

Источник: inforeactor.ru