 

Испанец с фотографией куска мяса в виде головы Трампа выиграл конкурс карикатур

08.08.2021, 14:02, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Испанец выиграл Всемирный конкурс карикатур, отправив на него нестандартную работу. Вместо рисунка он представил жюри фотографию куска мяса в виде головы Дональда Трампа.
Современное искусство использует самые разные формы и виды, как живопись, так и инсталляции, а также перфомансы. Своеобразный подход к видению карикатуры продемонстрировал испанский художник Асьера Санса. Для участия во Всемирном конкурсе карикатур он отправил снимок куска мяса. Особенность его работы заключается в том, что отбивная, которую он сфотографировал, очень похожа на силуэт лица бывшего президента Соединенных Штатов Америки.

Ежегодно в итальянском Сальсомаджоре карикатурный конкурс собирает лучших в своей сфере. Такой нетрадиционный подход оказался крайне удачным, судьи признали именно изображение мясного куска достойным главной победы. Асьеру Сансу удалось обойти свыше 250 мастеров карикатурного искусства, представлявших 75 стран мира. Номинация, в которой оценили кулинарно-политический шедевр, называлась «Юмористический портрет».

Источник: inforeactor.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

18.09 / Надо ли ждать импортную вакцину от гриппа или прививаться российской?

04.01 / Олега Басилашвили госпитализировали с диагнозом коронавирус

30.03 / Тяжелые заболевания десен вдвое увеличивают риск повышенного давления

11.03 / Украинский производитель молочных продуктов «Галичина» создаст секретную службу для защиты прав потребителей

21.04 / Мнение: Опережают события

22.10 / Боевые дельфины и прочая боевая морская живность

21.04 / Пострадал ребенок: в Тюмени столкнулись три машины

08.10 / Тимати примет участие в шоу “Холостяк”

20.11 / Мнение: “Наводчик-2” на Донбассе

28.07 / Новейшие ЗРПК “Панцирь-СМ” получат возможность сбивать гиперзвуковые цели

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика