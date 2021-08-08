Западные европейцы страдают «рефлексом собственника» — Die Welt об отказе Польши и Венгрии признавать однополые браки

Страны Западной Европы убеждены, что их представления о либеральном обществе и поддержке всех меньшинств являются «единственно допустимой» формой демократии, пишет Die Welt. Они игнорируют особенности и этапы развития других государств, что приводит к конфликтам с Венгрией и Польшей. По мнению автора статьи, страна не перестаёт быть демократией, даже если выступает против однополых браков.



Reuters

В настоящий момент Европа движется по опасному пути. Виной тому — «надменность восточноевропейских и западноевропейских государств в лице Европейской комиссии». Восточноевропейцев представляют Венгрия и Польша. Правительства обеих стран предполагают, что могут «протолкнуть и обеспечить свои культурные революции», игнорируя европейскую систему договоров, пишет Die Welt.

Они притворяются «первопроходцами новой модели демократии», которая на самом деле не является моделью, и «корчат рожи в зеркале общественного мнения» внутри своих стран в надежде на победу на следующих выборах. Будапешт и Варшава ждут возмущённой реакции западноевропейских партнёров только для того, чтобы снискать расположение своих избирателей. Они выставляют себя борцами сопротивления, призванными спасти страну от евроблока, подобного советскому, отмечает автор.

Но правда в другом: когда страны Восточной Европы вступили в ЕС в 2004 году, они взяли на себя обязательство принять acquis communautaire — совокупность различных принципов и норм, накопленных в рамках ЕС и подлежащих обязательному исполнению в процессе его дальнейшего развития. Плюрализм и свобода являются незыблемыми принцами для любого члена ЕС. «Любой, кто заигрывает с другой системой и подстрекает к культурным революциям, нарушает договоры, которые он подписал. Ни больше ни меньше», — пишет автор.

Однако было бы слишком легко оставить всё как есть. С другой стороны, западноевропейские члены также слишком надменны. Это вызывает не меньшее беспокойство. За 17 лет ЕС значительно расширился и увеличил свою территорию за счёт восточной половины континента, но старые члены в лице Еврокомиссии до сих пор страдают «рефлексом собственника».

Они всерьёз считают, что их представления о либеральном обществе и социальной поддержке всех меньшинств представляют собой «единственно допустимую форму демократической жизни». В этом они похожи на миссионеров: они постоянно стремятся «найти легковерных и желают убедить всех в том, что только их церковь принесёт спасение».

«Фанатики — это люди, которые умеют считать только до одного. Когда дело доходит до социальных вопросов, большинство западноевропейских правительств, а вместе с ними и часть населения, становятся фанатиками. Тот, кто им не подчиняется, должен исчезнуть. Вылететь. Проститься навсегда. Соответствует ли такое поведение европейской системе договоров, их не волнует», — убеждён автор.

Недавний пример: премьер-министр Нидерландов Марк Рютте предложил венграм покинуть Европейский союз. Чуть позже министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн пошёл ещё дальше. Ассельборн, «чей выбор слов никогда не был пропорционален размеру его страны», нарушил все правила ЕС и предложил провести референдум, на котором европейцы должны решить, «следует ли терпеть Орбана в ЕС». Если предложение Ассельборна будет принято, «с ЕС будет покончено».



«Для фанатиков это не редкость, и всё же странно, что западноевропейцы, сторонники открытого общества, в своём негодовании игнорируют особенности и этапы развития различных государств. Разве страна перестаёт быть демократией, если выступает против однополых браков?» — удивляется автор.

Многие жители западноевропейских стран, особенно чиновники, продвигающие интересы влиятельных меньшинств, немедленно закричали бы «да». Но разве Германия и Франция не были демократическими государствами до того, как они законодательно закрепили равенство гомосексуальных и гетеросексуальных браков в 2017 году и 2013 году соответственно?

Незадолго до своей смерти в 1994 году философ и создатель «открытого общества» Карл Поппер указал европейцам на различия между Западной и Восточной Европой. У государств бывшего Восточного блока не было таких демократических традиций, как у западных. По словам Поппера, пройдёт не менее 50 лет, прежде чем свободный дух и либерализм западных демократий укоренятся в Восточной Европе.

Венгрия и Польша стали демократиями в 1989 — 90 годах. С тех пор прошло 30 лет. «Следует сравнить их с ФРГ на тридцатом году её развития. Может ли кто-нибудь представить, что в 1979 году Боннская республика признаёт «третий пол» наравне с мужчинами и женщинами? Кто-нибудь всерьёз верит, что тогдашний федеральный канцлер Гельмут Шмидт стал бы сторонником однополых браков? И поэтому Шмидт может считаться врагом открытого общества?» — задаётся вопросом автор.

Необходимо признать за Восточной Европой право на то, что считается само собой разумеющимся для зелёных и левых, когда речь идёт о третьем мире: каждая страна имеет свои особенности, свой уровень развития. Каждому государству нужно время. Тот, кто пренебрегает этим правилом, не способствовует строительству полноценной демократии, а «пробуждает дух разрушения и способствует укреплению авторитарных сил». Кроме того, это разрушает единство Евросоюза.

Отцы европейской идеи — матерей тогда не было — сознательно воплощали свою идею Европы таким образом, чтобы Еврокомиссия не могла «прямо вмешиваться в капилляры обществ». Они создали фиксированную структуру ценностей и правил, но в этой структуре страны были свободны в своих особенностях.

Сегодня Еврокомиссия и правительства отдельных стран-членов игнорируют эту мудрость. Подобно Польше и Венгрии они потрясают основы ЕС, но по-своему. Один столп они уже подточили. Выход Великобритании из ЕС имеет много причин, одна из которых — высокомерие, с которым Еврокомиссия пыталась диктовать «родине демократии», что демократично, а что нет.

Европейский союз всегда был сообществом ценностей, возникшим, однако, «из геостратегических соображений». Они отнюдь не утратили своей важности. «Только представьте, что сделала бы Россия, эта изголодавшаяся держава, в случае выхода Венгрии из европейского клуба или изгнания Польши. Противопоставлять единство ЕС мечтам Владимира Путина о восстановлении зоны влияния в масштабе Восточного блока выгодно со стратегической точки зрения. По этой же причине старые европейцы не должны переусердствовать», — резюмирует Die Welt.