Время на природе, наслаждение моментом и знание своей истории — обозреватель CNBC раскрыла секреты долгой и счастливой жизни

Писательница из Нью-Йорка Анни Дейли в своей статье для CNBC назвала секреты долгой и счастливой жизни, о которых она узнала, путешествуя по миру. По словам Дейли, жители Норвегии, Японии и Гавайев научили её проводить как можно больше времени на свежем воздухе, наслаждаться текущим моментом и знать историю своей семьи и родины.



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Писательница Анни Дейли, около года путешествовавшая по миру, выявила несколько секретов здоровья, счастья и долголетия и поделилась ими в своей статье для CNBC. По словам Дейли, они заключаются в общении, времени на свежем воздухе и изменении взгляда на привычные вещи.

Во-первых, долгожители из Норвегии, Японии и Гавайев рассказали писательнице из Нью-Йорка, что проводят как можно больше времени на улице. В Норвегии Дейли познакомилась с философией под названием friluftsliv, что переводится как «жизнь на открытом воздухе».

Приверженцы фрилуфслив описывают философию как желание проводить как можно больше времени на улице. Вне зависимости от того, что в некоторых районах Норвегии каждый год выпадает огромное количество осадков или по три месяца не бывает солнечных дней, норвежцы, которые занимают одно из первых мест по продолжительности жизни, очень преданы идее пребывания на свежем воздухе. Прежде всего связано это с тем, что они знают, что это улучшит их настроение, психическое здоровье и эмоциональное благополучие.

При этом американцы проводят на улице недостаточно времени. По данным Агентства по охране окружающей среды, жители США в среднем проводят около 90% своего времени в помещениях, где концентрация некоторых загрязняющих веществ от двух до пяти раз выше, чем на открытом воздухе.

По словам Дейли, для того чтобы испытать на себе «целебное воздействие фрилуфслива» не обязательно отправляться в поход или путешествие. Писательница предлагает отказаться от поездки на машине за продуктами и вместо этого пойти до магазина пешком, устроить пикник в парке вместо обеда в помещении или устроить пробежку вместо спортзала. Всё это фрилуфслив.

Во-вторых, Дейли советует отказаться от фаст-фуда в пользу пищи, на приготовление которой уходит больше времени. Обозреватель CNBC полагает, что это помогает усилить концентрацию внимания и потренироваться жить текущим моментом, забыв о себе, не столько ради результата, сколько ради самого процесса.

В Японии, где средняя продолжительность жизни составляет 85 лет, мастера чайных церемоний делают это с помощью «хореографического ритуала приготовления и подачи чая». Во время этого процесса их внимание настолько сконцентрировано, что они не думают ни о чём другом.

Как рассказал профессор философии в Университете Темпл Шигенори Нагатомо, это связано с буддийской концепцией времени. Основной смысл в том, чтобы наполнить свою жизнь моментами, которые заставляют забыть о себе и вырваться из собственных мыслей.

Наконец, «чтобы жить здоровой жизнью в этом мире, нужно знать свою историю», утверждают на Гавайях, в штате с самой высокой средней продолжительностью жизни в США.

«Есть гавайская фраза, nana i ke kumu, которая означает «обратись к источнику» или «обратись к учителю». Идея заключается в том, что ваши предки — ваши проводники. Когда вы знаете, откуда вы родом, вы лучше знаете себя. А знание себя, знание своей истории — это один из лучших способов обрести здоровье», — рассказал коренной местный житель Грег Солатарио.

В своей статье для CNBC Дейли советует расспросить родителей, бабушек и дедушек об их жизни и узнать, какие традиции или советы, по их мнению, следует передать будущим поколениям. «Процесс выслушивания и передачи историй придаёт смысл нашей жизни», — настаивает писательница.