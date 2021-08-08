 

В Николаевской области пиротехники уничтожили 406 артиллерийских снарядов – ГСЧС

08.08.2021, 13:18, Новости дня
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Снаряды ликвидировали 6 августа путем контролированного подрыва.

Боеприпасы были выявлены при обследовании территории пгт Врадиевка.

“В течение 3–6 августа пиротехники обследовали 7,4 га местности и изъяли 396 артснарядов калибра 45 мм и 10 – калибра 76 мм”, – говорится в сообщении.

ВИДЕОВидео: MYKOLAIV DSNS / YouTube
Контекст:

28 июля в ГСЧС сообщали, что с начала года пиротехнические подразделения изъяли и уничтожили 45 940 взрывоопасных предметов, в том числе 380 авиационных бомб.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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