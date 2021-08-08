Глава Госэкоинспекции: Украина начала жить в долг у природы

“Сегодня наступил день, когда украинцы использовали больше ресурсов, чем украинская окружающая среда может восстановить за год. С 8 августа Украина живет в долг у природы”, – написал Малеваный.

По его словам, эта дата была рассчитана исследователями организации Global Footprint Network. Ежегодно специалисты анализируют использование природных ресурсов в разных странах и на планете в целом и определяют День экологического долга. Для всей Земли он наступил 29 июля.

Малеваный добавил, что “к полному истощению планету приближают проблемы загрязнения воды и засорение земли пластиком”, Единственный выход, по его словам, – изменить подход к потреблению ресурсов.

“Простые привычки, как рациональное потребление водных и энергетических ресурсов, уменьшение генерирования мусора, применение принципа минимализма во время покупок, смогут спасти наше будущее”, – написал Малеваный.

https://www.facebook.com/AndriyMalovany/posts/365867718487851

Контекст:

Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов сообщило 17 июня, что Украина начала переходить в зону сверхвысоких температур и катаклизмов из-за погодных изменений. Уже в ближайшие 30–40 лет стране грозит опустынивание обширных территорий.

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