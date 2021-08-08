 

Глава Госэкоинспекции: Украина начала жить в долг у природы

08.08.2021, 13:18, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Сегодня наступил день, когда украинцы использовали больше ресурсов, чем украинская окружающая среда может восстановить за год. С 8 августа Украина живет в долг у природы”, – написал Малеваный.

По его словам, эта дата была рассчитана исследователями организации Global Footprint Network. Ежегодно специалисты анализируют использование природных ресурсов в разных странах и на планете в целом и определяют День экологического долга. Для всей Земли он наступил 29 июля.

Малеваный добавил, что “к полному истощению планету приближают проблемы загрязнения воды и засорение земли пластиком”, Единственный выход, по его словам, – изменить подход к потреблению ресурсов.

“Простые привычки, как рациональное потребление водных и энергетических ресурсов, уменьшение генерирования мусора, применение принципа минимализма во время покупок, смогут спасти наше будущее”, – написал Малеваный.

https://www.facebook.com/AndriyMalovany/posts/365867718487851

Контекст:

Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов сообщило 17 июня, что Украина начала переходить в зону сверхвысоких температур и катаклизмов из-за погодных изменений. Уже в ближайшие 30–40 лет стране грозит опустынивание обширных территорий.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

03.06 / “Пропаганда жоп”, “Папа должен пошутить по такому случаю”. Падчерица Урганта засветила в американском метро ягодицы

07.07 / КНДР отказалась вести переговоры с США

31.07 / В российских вузах ввели обязательный масочный режим

30.06 / Министра обороны Японии обеспокоила активность российских военных на Курилах

01.09 / Украинцы могут въехать в Беларусь только по загранпаспорту

16.06 / Рекордно низкий объем выбросов зарегистрировали в 2020 году в России

15.11 / “Ребят, мне пох…й”. Morgenshtern отказался поддержать белорусскую оппозицию

20.04 / Лукашенко считает, что процесс переговоров в ТКГ может “вообще разрушиться” из-за отказа от Минска

13.06 / Le Figaro – Италия создаёт агентство по борьбе с киберугрозами

05.09 / Глава ФРС США оценил состояние американской экономики

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика