Украина заняла 44-е место в медальном зачете Олимпиады 2020
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По общему количеству медалей Украина заняла 16-е место в рейтинге Олимпиады.
“Официально (считается по качеству наград) это худший результат в истории, неофициально (по количеству) – благодаря безумному серебру Елены Стариковой в последний день мы повторили результат Олимпийских игр в Лондоне”, – написал заместитель главного редактора “Украинской правды” в Facebook Евгений Будерацкий.
https://www.facebook.com/evgen.buderatsky/posts/4207314962687022
Украинские спортсмены завоевали на Олимпиаде в Токио 19 медалей: одну золотую, шесть серебряных и 12 бронзовых.
На Олимпиаде 2016 в Рио-де-Жанейро у украинцев было 11 медалей, две из которых золотые, пять серебряных и четыре бронзовые.
Призерами Игр 2020 стали:
Жан Беленюк (греко-римская борьба, 87 кг) – золотая медаль.
Серебро завоевали:
Михаил Романчук (плавание, 1500 г. в/c);
Парвиз Насибов (греко-римская борьба, 67 кг);
Анжелика Терлюга (карате, до 55 кг);
Людмила Лузан и Анастасия Четверикова (каноэ-двойка, 500 м);
Александр Хижняк (бокс, до 75 кг);
Елена Старикова (велотрек, спринт).
Бронзовы медали выбороли:
Дарья Билодид (дзюдо, 48 кг);
Игорь Рейзлин (фехтование, шпага);
Елена Костевич и Олег Омельчук (пулевая стрельба, микст);
Михаил Романчук (плавание, 800 м в/с);
Элина Свитолина (теннис);
Алла Черкасова (женская борьба, 68 кг);
Ирина Коляденко (женская борьба, 62 кг);
Марта Федина и Анастасия Савчук (артистическое плавание, дуэт);
Людмила Лузан (каноэ-одиночка, 200 м);
Станислав Горуна (каратэ, до 75 кг);
Владислава и Марина Алексеевы, Екатерина Резник, Анастасия Савчук, Ксения Сидоренко, Марта Федина, Алина Шинкаренко, Елизавета Яхно (артистическое плавание, группа);
Ярослава Магухих (легкая атлетика, прыжки в высоту).
Контекст:
Олимпийские игры 2020 года должны были пройти в Токио с 24 июля по 9 августа прошлого года, но из-за распространения коронавирусной инфекции соревнования перенесли на 2021 год. Они проходили с 23 июля по 8 августа. В Олимпиаде принимали участие около 11 тыс. спортсменов из 206 стран.
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