Российская гандболистка Вяхирева признана самым ценным игроком олимпийского турнира

Гандболистка сборной РФ Анна Вяхирева была признана самым ценным игроком олимпийского турнира в Токио, информирует пресс-служба Международной федерации гандбола (IHF) в Twitter.

Помимо Вяхиревой в символическую сборную турнира вошла Полина Кузнецова, норвежки Катрин Лунде и Нора Марк, француженки Лора Флиппе, Паулета Фоппа и Грейс Заади, шведка Ямина Робертс, передает РИА «Новости».

Россиянки в воскресенье в решающей встрече турнира уступили француженкам со счетом 25:30, став серебряными призерами Игр.

Напомним, сборная России заняла пятое место в медальном зачете и стала третьей по общем количеству медалей. При этом российские спортсмены на Олимпиаде в Токио завоевали больше золотых медалей, чем на предыдущих Играх, которые прошли в 2016 году в Рио-де-Жанейро. Тогда сборная РФ завоевала 19 золотых медалей и стала четвертой в общем зачете. На Олимпиаде в Лондоне россияне завоевали 20 золотых наград.

Также в Токио российская команда превзошла результаты Олимпиад 2012 и 2016 годов по общему числу медалей. В Рио-де-Жанейро россияне завоевали 56 наград, в Лондоне – 68. В Токио сборная РФ завоевала 71 медаль. По общему количеству медалей российская команда занимает третье место, уступая командам США (112) и Китая (88).

В Токио россияне выступали под флагом Олимпийского комитета РФ (ОКР), вместо гимна РФ звучит фрагмент из первого концерта Петра Чайковского.