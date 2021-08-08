 

Земли в Германии вернут властям более 2 млн доз вакцин от COVID-19

08.08.2021, 13:14, Новости дня
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Земли в Германии намерены вернуть федеральным властям не менее 2,3 млн доз вакцин от коронавируса из-за спада спроса на прививки, пишет Welt со ссылкой на собственное исследование.

По его данным, 14 федеральных земель (из 16) планируют вернуть препараты и в понедельник предоставить данные о точном количестве в минздрав. О такой мере регионы задумались в связи со спадом спроса на вакцинацию со стороны населения.

При этом в первую очередь земли хотят отказаться от вакцин производителей AstraZeneca и Johnson&Johnson. Эти дозы будут поставлены в страны, которые испытывают дефицит вакцин, передает РИА «Новости» со ссылкой на Welt.

По последним данным минздрава, в Германии полностью привиты более 45 млн человек, или 54,4% населения.

Ранее глава Ассоциации врачей обязательного медицинского страхования земли Рейнланд-Пфальц Петер Хайнц призвал увеличить давление на тех, кто не планирует вакцинироваться от коронавируса. По его словам, невакцинированных граждан и тех, кто сделал лишь первую прививку, следует лишить возможности поехать в отпуск.



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