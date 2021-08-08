Прокуратура начала проверку инцидента с разливом нефти в районе Новороссийска

Прокуратура организовала проверку инцидента с разливом нефти, произошедшего во время ее погрузки в танкер с выносного причального устройства в районе Новороссийска, информирует Южная транспортная прокуратура.

«Место разлива нефтепродуктов локализовано. Новороссийской транспортной прокуратурой по поручению Южной транспортной прокуратуры проводится проверка исполнения требований экологического законодательства и законодательства о безопасности эксплуатации водного транспорта», – приводит сообщение РИА «Новости».

Прокуратура отмечает, что выброс нефти произошел в шести километрах от берега.

Ранее сообщалось, что залповый выброс нефти с греческого танкера «Минерва симфони» (Minerva Symphony) произошел в Черном море под Новороссийском при погрузке с терминала Каспийского трубопроводного консорциума (КТК).