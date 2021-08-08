 

Жители Первоуральска сожгли ларек выходца из ЕАО Ахметзянова, чтобы “отомстить евреям за судилище на Олимпиаде”

08.08.2021, 12:51, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В Первоуральске полиция по горячим следам раскрыла умышленный поджог торгового павильона “Товары из Белоруссии”. Как оказалось, помещение было уничтожено по экстремистским соображениям, в связи с проигрышем российских гимнасток на Олимпиаде.

По подозрению в поджоге были задержаны двое местных жителей. Они дали признательные показания о том, что сожгли ларёк, чтобы “отомстить евреям за олимпийское судилище”.

“7 августа 2021 года подозреваемые Смальчук А.И. и Ковалевич Н.К., распивая алкогольные напитки и пребывая в состоянии сильного эмоционального возбуждения в связи со спортивными событиями, обсуждали возможность личной мести за спортивные результаты сборной России по художественной гимнастике”, – цитирует материалы следствия местный новостной сайт “Первоуральск.ru”.

Предполагаемые поджигатели, говорится в материалах дела, решили, что проигрыш был искусственно устроен в интересах и по заказу неустановленных лиц еврейской национальности (“золото” взяла израильская сборная). Затем они вспомнили о своем знакомом, индивидуальном предпринимателе Рафике Ахметзянове, который однажды упоминал, что является уроженцем Биробиджана. Почувствовав неладное и загрузив из глобальной сети “Интернет” карту России, подозреваемые установили, что Биробиджан является столицей Еврейской автономной области. Сделав из этого вывод, что Ахметзянов – еврей, и таким образом несёт косвенную ответственность за проигрыш россиянок, они взяли в гараже Ковалевича канистру с горючей жидкостью, облили павильон, принадлежавший Ахметзянову Р.И., и произвели поджог.

Обоим задержанным грозит статья 167 УК. Ведутся следственные действия, устанавливаются все обстоятельства преступления.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

10.10 / Ксения Бородина назвала отличия проектов «Холостяк» и «Дом-2»

11.08 / Мнение: Кризис в Средиземном море

07.01 / Как без парадоксов путешествовать во времени

19.04 / “Было очень нелегко”: Настасья Самбурская рассказала о восстановлении после COVID-19

25.09 / На полигоне SpaceX прогремел взрыв

26.04 / А нефть свою оставьте себе

28.06 / Гигантские ящерицы-людоеды живут в дебрях Австралии?

28.10 / Мнение: Эмоции в границах

03.02 / В феврале продолжатся съемки реалити-шоу «Дом-2»

07.06 / Мнение: Политическое дезертирство

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика