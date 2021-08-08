Жители Первоуральска сожгли ларек выходца из ЕАО Ахметзянова, чтобы “отомстить евреям за судилище на Олимпиаде”

В Первоуральске полиция по горячим следам раскрыла умышленный поджог торгового павильона “Товары из Белоруссии”. Как оказалось, помещение было уничтожено по экстремистским соображениям, в связи с проигрышем российских гимнасток на Олимпиаде.

По подозрению в поджоге были задержаны двое местных жителей. Они дали признательные показания о том, что сожгли ларёк, чтобы “отомстить евреям за олимпийское судилище”.

“7 августа 2021 года подозреваемые Смальчук А.И. и Ковалевич Н.К., распивая алкогольные напитки и пребывая в состоянии сильного эмоционального возбуждения в связи со спортивными событиями, обсуждали возможность личной мести за спортивные результаты сборной России по художественной гимнастике”, – цитирует материалы следствия местный новостной сайт “Первоуральск.ru”.

Предполагаемые поджигатели, говорится в материалах дела, решили, что проигрыш был искусственно устроен в интересах и по заказу неустановленных лиц еврейской национальности (“золото” взяла израильская сборная). Затем они вспомнили о своем знакомом, индивидуальном предпринимателе Рафике Ахметзянове, который однажды упоминал, что является уроженцем Биробиджана. Почувствовав неладное и загрузив из глобальной сети “Интернет” карту России, подозреваемые установили, что Биробиджан является столицей Еврейской автономной области. Сделав из этого вывод, что Ахметзянов – еврей, и таким образом несёт косвенную ответственность за проигрыш россиянок, они взяли в гараже Ковалевича канистру с горючей жидкостью, облили павильон, принадлежавший Ахметзянову Р.И., и произвели поджог.

Обоим задержанным грозит статья 167 УК. Ведутся следственные действия, устанавливаются все обстоятельства преступления.

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