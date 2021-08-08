Желтый автобус и черный кот

Человеку нужно столько, сколько он может унести. Художница Екатерина Панфилова едет по стране и рисует с детьми.

На борту — Екатерина Панфилова. Фото из личного архива

Катины книжки — она их рисует и пишет — про то, как поют лягушки, как рябиновое варенье в стужу защищает от беды, и про то, каково быть зеленым, ежели ты родился слоном (спойлер: тут дело серьезное и поможет вернуть внутренний покой только встреча с тем, кто еще более странного окраса, чем ты). Когда началась пандемия, Катя рисовала. Когда закрылись границы и города — тоже. А когда стало понятно, что прогнозы бессмысленны, Катя отправилась в путь.

«А вы знаете, что если посмотреть в небо, когда падает снег, то кажется, что ты летишь?» До снега, конечно, далеко, но смотреть в небо почаще никому не помешало бы, особенно когда «черные ночи сменяются днями цвета спелой вишни».

«Жук и Жужа» задумывался как проект, а получилась жизнь. Желтый автобус (это Жужа) и черный кот (это Жук) проехали много тысяч километров и не собираются останавливаться. На борту — художница Екатерина Панфилова, автор и иллюстратор множества детских книг. За рулем — ее муж Стас, человек с бородой и чувством юмора.

За плечами у Кати кругосветка, пройденная частично пешком, частично автостопом. Работала в солидном архитектурном бюро. Все бросила, уволилась — и шагнула за порог. У Кати тогда был муж-музыкант, и он пошел с ней. Вернулись домой, в Мурманск, через год. В путешествии Катя написала первую книжку и ушла в книжную иллюстрацию. Никогда не знаешь, как изменит тебя дорога.

Иллюстрация Екатерины Панфиловой

Через несколько лет Катя снова поменяла все — сердце позвало. Когда пандемия поставила жизнь на паузу, она ускорила темп. Собрав все деньги, оставшиеся после отвалившихся проектов, они со Стасом купили автобус. Выбор заслуживает внимания: чтобы пуститься в путешествие, которому нет конца, купили они «Фольксваген» 1983 года выпуска. Так что на саратовском фестивале VW, куда попали, случайно заехав «под кирпич», стали звездами. Но это потом. Сначала была реанимация авто и превращение его в жилье. Теперь внутри есть все для жизни — даже мусоросборник, модуль для кота и тибетские молитвенные флажки.

Оказалось, что для жизни человеку нужно не так уж много. Ровно столько, сколько ты можешь унести с собой.

К 14 мая — дню старта экспедиции —

в карманах у обоих осталось суммарно шесть тысяч рублей. И они поехали.

Поехали куда глаза глядят. Условной целью назвали Алтай. Доехали до Челябинска, Новосибирска, Горно-Алтайска, Белокурихи. Дорога не кончалась, и поводов завершать путь не встретилось. 20 остановок на маршруте «Жука и Жужи» — точки, где Катя проводила встречи с читателями и мастер-классы.

Детский мастер-класс

«Стас сказал, если бы мы брали хотя бы одного ребенка из каждого города, у нас уже был бы фургон детей», — смеется Катя. Дети не хотят вылезать из удивительного автобуса, где живет кот-путешественник. Жук отлично переносит дорогу, только встреча с коровой его смутила.

Дети помогали составлять книгу. Каждый из них написал про самое лучшее в своем городе. Так в папке у художницы оказалась пестрая картина российской жизни глазами детей. Кто-то писал, что лучше всего в его городе фонтан, кто-то звал к себе домой есть варенье. А один мальчик написал про побег кота из приюта, в котором узнику помогает вырваться на свободу желтый автобус по имени Жужа.

«Однажды пришла группа детей, как я поняла, из очень состоятельных семей. Один спросил, заплатят ли им за то, что они напишут свои истории. За работу же платят. Я говорю: «Вот смотри, есть вещи, которые мне нравятся, и я их делаю просто так». А другой спросил, можно ли купить нашего Жука. Пришлось объяснять, что друзей не продают».

В Самаре неожиданно попали на спектакль, поставленный по одной из Катиных книг. И вместе с актерами провели мастерскую для детей, придумав укрытое листами крафтовой бумаги пространство, которое можно обживать, строить в нем города, а можно выйти на свет, прорвав бумажные стены, — и понять, что пока мы копошимся на своих квадратных метрах, делая их защищенней и чувствуя все большую тревогу, вокруг светит солнце.

Жук в кошачьем модуле

Теперь Кате пора издавать книжку про это большое путешествие, но само оно не кончается. Правда, в кабине Жужи (желтый автобус добрался до Красной Поляны) поселился паучок, который каждое утро плетет огромную сверкающую паутину между педалями и коробкой передач, настаивая на продолжительной остановке.

Катя и Стас подумывают превратить дом на колесах в передвижной книжный магазинчик. И в следующем году махнуть все же в Хабаровск, ведь про Желтого дракона иначе никто не напишет, а он должен жить и рассказывать свою историю.

А пока художница дописывает книжку-загадку про героя, про которого не понять, кто он, пока не дочитаешь до конца. Так же, впрочем, как и про каждого из нас.

Татьяна Брицкая, собкор в Заполярье

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