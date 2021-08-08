Боррель рассказал, когда ЕС может снять санкции с Беларуси

9 августа – годовщина президентских выборов в Беларуси. Боррель заявил, что тогда “надежды народа Беларуси на избрание законного лидера страны были жестоко разрушены”.

“С тех пор народ Беларуси постоянно и мужественно борется за уважение прав человека и основных свобод. Они призвали к новым, демократическим выборам. Они мирно протестовали перед лицом игнорирования режимом [считающего себя президентом Беларуси Александра] Лукашенко верховенства закона и международных обязательств Беларуси и обязательств в области прав человека”, – заявил Боррель.

По его словам, призывы белорусского народа остались без ответа и режим Лукашенко “расправился с собственным обществом, последовательно углубляя раскол с белорусским народом”.

Глава европейской дипломатии также вспомнил о принудительной посадке самолета Ryanair, после которой были задержаны летевшие в нем оппозиционный журналист Роман Протасевич и его девушка София Сапега.

“Вместе с партнерами-единомышленниками ЕС открыто и единодушно призывает режим Лукашенко положить конец его репрессивным практикам. В соответствии со своим постепенным подходом, ЕС готов рассмотреть дальнейшие меры в свете вопиющего игнорирования режимом международных обязательств. Единственный способ положить конец политическому кризису – это всесторонний национальный диалог. Отмена санкций ЕС будет возможна только тогда, когда власти Беларуси полностью будут придерживаться принципов демократии и верховенства закона, уважать обязательства в области прав человека и прекратят все репрессии. Режим должен освободить и безоговорочно реабилитировать более 600 политзаключенных и принять участие в серьезном, заслуживающем доверия и инклюзивном политическом процессе, результатом которого станут свободные и справедливые выборы под наблюдением БДИПЧ/ОБСЕ”, – говорится в заявлении.

Боррель заявил, что как только Беларусь вступит на путь демократического перехода, ЕС обязуется помочь стране стабилизировать ее экономику, реформировать институты, чтобы сделать их более устойчивыми и демократичными, создать новые рабочие места и повысить уровень жизни людей, в том числе посредством комплексного плана экономической поддержки до €3 млрд.

“ЕС по-прежнему един в дальнейшей поддержке народа Беларуси, в том числе путем оказания экстренной помощи жертвам угнетения, а также независимых СМИ и гуманитарной помощи гражданскому населению. ЕС также продолжит поддерживать международные инициативы по привлечению всех виновных к ответственности, в том числе через Управление верховного комиссара ООН по правам человека и Международную платформу подотчетности для Беларуси. ЕС будет продолжать поддерживать демократическую, независимую, суверенную, процветающую и стабильную Беларусь. Голоса и воля народа Беларуси не будут подавлены”, – заявил он.

Контекст:

9 августа 2020 года в Беларуси прошли выборы президента, после которых начались массовые акции протеста несогласных с результатами голосования. По официальным данным, победу в них одержал находящийся при власти с 1994 года Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла кандидат от оппозиции Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По данным правозащитного центра “Весна”, с августа в стране задержали более 25 тыс. человек, суммарно они получили 83 тыс. суток ареста. Власти заявляли о четырех погибших участниках митингов, оппозиция – о восьми.

23 сентября Лукашенко провел тайную церемонию инаугурации, впервые в истории Беларуси ее не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

В 2021 году массовые уличные протесты в Беларуси прекратились.

Евросоюз в октябре 2020 года ввел ограничительные меры против 40 лиц, ответственных за фальсификацию результатов президентских выборов и насильственное подавление мирных протестов в Беларуси. К этим санкциям присоединилась и Украина. Тогда же санкции за фальсификацию выборов и разгон демонстраций ввел минфин США.

В ноябре ЕС ввел санкции против Лукашенко и еще 14 белорусских чиновников.

В декабре ЕС ввел третий пакет санкций против Беларуси, ограничительные меры коснулись 29 человек и семи организаций.

16 июня 2021 года стало известно, что послы стран Европейского союза утвердили введение санкций против лиц и организаций, причастных к принудительной посадке самолета Ryanair в Минске, после которой спецслужбы Беларуси задержали оппозиционного журналиста Романа Протасевича и его девушку Софию Сапегу.

21 июня Евросоюз утвердил решение о замораживании активов и запрете на выдачу виз в отношении 78 физических и восьми юридических лиц из Беларуси. Среди них – бизнесмены, члены семьи Лукашенко, ректоры, прокуроры, судьи, полицейские и высокопоставленные военнослужащие.

24 июня ЕС ввел экономические санкции против Беларуси. Они включают запрет на поставки оборудования, технологий и программного обеспечения для мониторинга и перехвата телефонных разговоров и идентификации пользователей в интернете; запрет поставок товаров двойного назначения и технологий для использования в военных целях; ограничение торговли нефтепродуктами, продуктами с содержанием калия и табачной продукцией; ограничение доступа к финансовым рынкам ЕС; запрет на услуги страхования для белорусского правительства и государственных органов страны и другое.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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