В Донецкой области реконструируют до конца 2021 года 114 км линий электропередачи

“Эти средства направляются на модернизацию и развитие энергетической инфраструктуры региона в соответствии с потребностями его жителей. Реконструкция касается линий среднего и низкого уровня напряжения. То есть тех, которые непосредственно отвечают за наличие электрического тока у жителей контролируемой территории Донецкой области, предприятий и организаций”, – говорится в сообщении.

В 2021 году компания планирует инвестировать в сети 332 млн грн.

Всего в 2021 году “ДТЭК Донецкие электросети” планирует полностью заменить более 114 км линий электропередачи, 36 распределительных пунктов и трансформаторных подстанций. В 2020 году компания имела возможность обновить только 23 объекта.

В компании заявили, что увеличить объемы средств, которые компания инвестирует в проекты полной замены энергооборудования, стало возможным благодаря переходу компании на стимулирующий инвестиции RAB-тариф.

Контекст:

Нацкомиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, на заседании 26 августа 2020 года утвердила новую методику стимулирующего тарифообразования для операторов систем распределения (RAB-регулирование).

Стимулирующее регулирование – это механизм тарифообразования на основе долгосрочного регулирования тарифов. Этот метод направлен на привлечение инвестиций для строительства и модернизации инфраструктуры сетей, передающих энергоноситель, и стимулирование эффективности расходов распределительных и поставляющих компаний.

Нацкомиссия по энергетике рассматривала возможность перехода на такое тарифообразование с 2012 года.

Агентство “РБК-Украина” написало 3 августа 2021 года, что получило в свое распоряжение проект постановления Кабинета Министров, в котором идет речь о снижении тарифа на электроэнергию для населения до 1,2 грн за кВт-час. Журналисты утверждают, что для этого операторов электросетей планируют обязать снизить расходы на ремонт оборудования на 6 млрд грн в год, и именно эти деньги будут направлены на компенсацию льготного тарифа для населения.

“По имеющимся данным, этот вариант вызывает опасения из-за риска более частых отключений потребителей, особенно в отопительный период. Собеседники “РБК-Украина” в Кабинете Министров сообщают, что альтернативным сценарием для снижения тарифов для населения рассматривается стабилизация цен реализации электроэнергии остальным потребителям (не населению) на уровне не ниже 1,7–1,8 грн/кВт-час. Это позволит госкомпаниям “Энергоатом” и “Укргидроэнерго” дополнительно получить те же 6 млрд грн, которые будут направлены на обеспечение населения электроэнергией по цене 1,2 грн/кВт-час”, – отмечают авторы материала.

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