“Международное сообщество должно усилить давление на РФ”. МИД Украины сделал заявление в 13-ю годовщину начала агрессии России против Грузии

В МИД отметили, что суверенные территории Грузии длительное время находятся под российской оккупацией.

Ведомство подчеркнуло, что Украина подтверждает поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Грузии в ее международно признанных границах, а также приверженность стратегическому партнерству между государствами.

“Российская Федерация несет полную ответственность за сложную гуманитарную ситуацию на оккупированных территориях и незамедлительно обеспечить беспрепятственный доступ к ним международных гуманитарных и правозащитных организаций. Призываем международное сообщество продолжить оказывать давление на РФ в целях выполнения им своих обязательств по Соглашению о прекращении огня от 12 августа 2008 года, выводе военных подразделений с оккупированных территорий Грузии – Абхазии и Цхинвальского региона / Южной Осетии – и осуществления других мер по демилитаризации и деоккупации этих грузинских территорий”, – говорится в заявлении.

Контекст:

8–12 августа 2008 года между Россией и Грузией произошел вооруженный конфликт. Российские войска совместно с южноосетинскими формированиями вытеснили грузинские войска из Южной Осетии, которая официально является частью Грузии, временно заняв ряд прилегающих к конфликтной зоне районов Грузии. Позже Россия признала независимость Южной Осетии и Абхазии.

После конфликта Россия и Грузия прекратили дипломатические отношения.

Абхазия и Южная Осетия, согласно грузинскому законодательству, – оккупированные Российской Федерацией территории. Регионы провозгласили независимость от Тбилиси в начале 90-х годов. В 2000-х годах независимость Абхазии и Южной Осетии признали четыре страны: Россия, Никарагуа, Венесуэла и Науру.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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