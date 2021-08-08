 

Президент «Барселоны» назвал новый клуб Месси

08.08.2021, 12:20, Новости дня
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Президент футбольного клуба «Барселона» Жоан Лапорта подтвердил, что аргентинский нападающий Лионель Месси перейдет в «Пари Сен-Жермен».

«Лионель перейдет в ПСЖ. Я бы хотел, чтобы Месси остался в «Барселоне», но этого не произойдет. Я сделал все возможное для того, чтобы он остался», – цитирует Лапорту Tuttomercatoweb.

Месси дебютировал в составе первой команды «Барселоны» в 2004 году и с тех пор неизменно выступал за «сине-гранатовых». Вместе с клубом аргентинец выиграл десять раз чемпионат Испании и семь раз – Кубок Испании, также четыре раза становился победителем Лиги чемпионов.

О том, что Месси покинул клуб, было объявлено 5 августа. Стороны были готовы заключить новый контракт, но он не может быть официально оформлен из-за экономических и структурных препятствий (правил Ла Лиги).

В феврале Месси был признан Международной федерацией футбольной истории и статистики лучшим игроком по итогам десятилетия среди представителей стран-членов Южноамериканской конфедерации футбола. 



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