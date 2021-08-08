Доктор: Высокий уровень сахара в крови может приводить к апноэ во сне

Джонатан Джун, эксперт по легочной медицине и медицине сна в Центре расстройства Джона Хопкинса, напомнил, что апноэ во сне мешает людям дышать. Люди с апноэ просыпаются с сухостью во рту и головной болью.

Апноэ происходит при расслаблении мышц дыхательных путей в период сна и ущемлении дыхательных путей, что не позволяет получить воздух. Дыхание прерывается на 10 секунд и дольше, пока рефлексы человека не срабатывают и он не начнет дышать. Риск возникновения апноэ во сне усиливается, если человек имеет лишний вес.

Врач выделяет 2 типа апноэ: обструктивное и центральное. Обструктивное апноэ появляется, когда воздух не поступает в нос или рот или выходит из него. Центральное апноэ бывает, когда мозг не посылает мышцам нужный сигнал для правильного дыхания.

Чаще всего апноэ замечает близкий человек, ему видно остановку дыхания, а также мешает храп. Люди, которые страдают апноэ, жалуются на непонятную усталость и перемену настроения. Связывают это с тем, что из-за апноэ человек не может войти в глубокий сон, который должен быть ночью.

Доктор отметил, что головная боль у людей с апноэ появляется из-за низкой степени кислорода или высокой степени углекислого газа в период сна. Подтверждено, что апноэ связано с диабетом 2 типа, инсультом, сердечным приступом. Может повышаться и уровень сахара в крови, а его переизбыток раздражает кровеносные сосуды, нарушает внутренние процессы.

Источник: www.medikforum.ru