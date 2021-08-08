Николай Валуев рассказал о главной несбыточной мечте своей жизни

Боксер и депутат Николай Валуев пояснил о своей до сих пор не сбывшейся мечте. Реализовать ее в свое время спортсмену не удалось из-за материальных проблем.

В ходе работы пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» выступил боксер и парламентарий Николай Валуев. Чемпион мира и успешный депутат пояснил о своей работе и планах на будущее. В числе прочего, спортсмен поделился с аудиторией впечатлениями о проходившей сейчас в Японии Олимпиаде. Так, российскую сборную по боксу он назвал лучшей в мире, ведь из семи ее участников с медалями из Токио вернулись пятеро.

За всю свою 16-летнюю карьеру чемпион мира провел 52 боя, из которых только дважды проиграл. Два раза он был признан Всемирной боксерской ассоциацией чемпионом в тяжелом весе. Однако ни на одной олимпиаде побывать Валуев не смог, а в 2010 году ему пришлось уйти из спорта из-за опухоли головного мозга доброкачественного характера. Тогда же Валуев вступил в партию «Единая Россия», а в 2011-м его избрали в Государственную Думу РФ. Вот уже почти десятилетие он с успехом занимается законотворчеством.

Однако своей несбыточной мечтой Николай Валуев считает именно участие в Олимпиаде. После дисквалификации за профессиональный бой он из-за недостатка времени не смог попасть в олимпийский цикл. Из любительского же спорта ему пришлось уйти из-за элементарных финансовых проблем. Однако возвращаться в стихию бокса Валуев не намерен, перестроив жизнь для реализации совсем других задач и целей. Продолжая работать как в политике, так и в общественной деятельности, бывший боксер защищает экологию и природу Российской Федерации и даже ведет детскую программу «Спокойной ночи, малыши!».

Источник: inforeactor.ru