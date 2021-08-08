Политолог Ищенко: в погоне за голосами Зеленский пытается стать главным русофобом

Таким мнением поделился политолог Ростислав Ищенко. По его словам, глава Украины совершенно неправильно формулирует свои мысли. По мнению эксперта, в этом Зеленский обошел даже киевского мэра Виталия Кличко.

Политолог уверен: пытаясь выставить себя главным русофобом, действующий президент надеется “собрать под себя” тех избирателей, которые выступают против налаживания отношений с Россией. А это, в свою очередь, граждане, голосовавшие на выборах за экс-президента Петра Порошенко. Поэтому сейчас Зеленский предпринимает попытки вести еще более радикальную, чем у его предшественника, политику, ориентируясь на радикально настроенных в отношении Москвы избирателей.

Ищенко рассказал, что на сегодняшний день около 40% украинских граждан согласны вернуть торговые отношения с Россией. 60% — против этого. Именно, ориентируясь на это настроение, Владимир Зеленский пытается стать главным русофобом Украины.

Также ранее Ищенко прокомментировал сделанное Владимиром Зеленским заявление о возвращении самопровозглашенных республик Донбасса под контроль Киева. По словам политолога, слова украинского президента — лишь попытка выдать желаемое за действительное.