Тайфун проходит мимо

Олимпиада оказалась не столь ужасной, как казалось японцам. Паникеры успокоились.

По мере приближения токийской Олимпиады к своему завершению прибывшие на нее спортсмены и сопровождающие их лица явно теряли желание соблюдать правила жесткой дисциплины, установленные японскими организаторами Игр. В центре города я все чаще наблюдал подозрительных иностранцев, которые заметно плохо ориентировались на улицах и передвигались кучками. Они очень бросались в глаза, поскольку зарубежные туристы с прошлого года из Японии полностью исчезли — границы плотно закрыты из-за эпидемии, въездные визы не выдаются. Однако правила категорически запрещают участникам Игр во избежание распространения коронавируса покидать Олимпийскую деревню и тем более общаться с местными жителями. Коллективная пьянка

За такие прегрешения были наказаны лишением аккредитации уже восемь человек, включая двоих дзюдоистов из Грузии, серебряных призеров соревнований. В форме своей команды они весело фотографировались на фоне Токийской телебашни и привлекли внимание прохожих, которые и выложили компромат в социальные сети. Поднялся шум, и оргкомитету пришлось реагировать. Однако и после этой расправы число самоволок, похоже, не уменьшилось.

В самой Олимпийской деревне в ночь с 30 на 31 июля было зафиксировано демонстративное и коллективное попрание дисциплины: в расположенном там парке представители восьми национальных команд устроили многочасовую коллективную шумную пьянку без обязательных масок на лицах. Правила разрешают выпивать в Олимпийской деревне, но делать это можно только тихо, у себя в комнате и без большой компании.

Руководителей восьми национальных олимпийских комитетов заставили написать покаянные письма. Они обязались немедленно выставить нарушителей из деревни после того, как те завершат участие в соревнованиях. Наказание, опять же, было не слишком суровым — оргкомитет и власти Японии явно поняли, что Олимпиада оказалась не столь опасной, как предупреждали паникеры.

Паникеры успокоились

Заражения коронавирусом, правда, среди спортсменов и персонала Игр выявлялись ежедневно, по состоянию на 7 июля уже более 400 человек не смогли успешно пройти ПЦР-тест. Однако на фоне 18 тысяч обитателей Олимпийской деревни эта цифра не казалась особо пугающей. Тем более что за время Игр спортсменам, членам делегаций и обслуживающему персоналу было сделано свыше 570 тысяч тестов — их проходят практически все имеющие отношение к этому событию.

Акция протеста против Олимпийских игр в Токио, 5 августа. Фото: Reuters

В Японии сейчас нарастает сильная по местным меркам новая волна заражений — число выявленных случаев с начала эпидемии на этой неделе превысило 1 миллион. Однако ситуация в стране по-прежнему выглядит значительно более благополучной, чем во многих других районах планеты.

В сутки фиксируется не более 10 смертей среди ковидных больных, хотя, конечно, и это вызывает оторопь у местного населения.

Но главное, к завершению Игр даже самым отъявленным паникерам стало ясно, что их проведение не привело к взрывному нарастанию заражений, их нынешний рост имеет чисто внутренние причины, а Олимпийская деревня, мягко говоря, не стала инкубатором новых штаммов, как еще недавно мрачно предрекали некоторые медики.

Новых социологических опросов по поводу отношения к Олимпиаде пока не проводилось, но мой личный опыт показывает, что местные жители отходят от ее дружного неприятия, как было еще недавно. «Конечно, — сказал мне знакомый из крупного японского телеканала, — мало кто хотел этой Олимпиады, она казалась бессмысленной и нелепой — ни зрителей на трибунах, ни иностранных туристов, ни дополнительных доходов для владельцев ресторанов, транспортных компаний и сувенирных магазинов. Но сейчас мы убедились, что хотя бы ничего опасного не произошло, а смотреть Олимпиаду по телевизору все равно здорово! И наша сборная выступает прекрасно!»

Возможен ли бойкот Пекина?

Японские спортсмены завоевали сейчас самое большое количество золотых медалей за всю историю участия в летних Олимпиадах и по состоянию на 7 июля уступали только китайцам и американцам. Это, конечно, усиливает благожелательный настрой местной публики, хотя нынешние состязания уже уходят в историю, а в политических и журналистских кругах все более активно начинают обсуждать Олимпиаду следующую — зимнюю, которая пройдет в феврале в Пекине.

Власти КНР, конечно, хотели бы провести ее как могучее мероприятие, совершенно противоположное нынешним странноватым Играм в Японии.

Пекинскую Олимпиаду планируют организовать по всем правилам — со зрителями на трибунах, с высокопоставленными делегациями со всего мира, с пышными церемониями. Она должна стать символом блестящей китайской победы над коронавирусом, невиданной по мощи демонстрацией китайского престижа и влияния.

Однако все может быть не так просто — в США и в других англоязычных странах, в Евросоюзе усиливаются призывы к бойкоту пекинской Олимпиады, они звучат на весьма высоком уровне. В качестве причины называется в первую очередь вызывающая озабоченность на Западе ситуация с мусульманским населением Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР, по поводу которой администрация Байдена уже произнесла слово «геноцид».

Уличная акция в Лондоне против проведения Зимних игр 2022 года в Пекине. Фото: Mark Kerrison / In Pictures / Getty Images

Японские страхи и обиды

США, конечно, могут решиться на бойкот пекинской Олимпиады в какой-то форме только в том случае, если к нему присоединится весомое количество американских союзников. Пока в практическом плане речь об этом не идет, однако в Японии вопрос живо обсуждается на уровне экспертов.

Согласно недавнему исследованию одного из ведущих американских социологических центров, 88% опрошенных в стране заявили, что испытывают негативные чувства к КНР. Они особенно усилились после последних арестов и других репрессий в Гонконге, жесткой ликвидации его былых свобод и подавления там демократического движения. Тревогу в Японии вызывает и усиливающийся нажим Пекина на Тайвань, в том числе военный. Попытка силой присоединить остров к КНР почти неминуемо втянет в конфликт и Японию — ее отдаленные острова расположены почти впритык к зоне возможного столкновения. Коллективный бойкот пекинской Олимпиады, как полагают некоторые эксперты в Токио, мог бы стать полезным предупреждением для китайского руководства.

Есть и чисто эмоциональные моменты — немалый резонанс здесь имели, например, сообщения о волне оскорблений в китайских социальных сетях в адрес японских спортсменов на токийских Играх, особенно после победы японцев над китайцами в финале парных соревнований по настольному теннису.

Метеорологическая мистика

В Токио поговаривают, что премьер-министр Ёсихидэ Суга с учетом таких настроений мог бы в надежде на дополнительные голоса на предстоящих осенью парламентских выборах решиться на бойкот зимних Игр в Пекине. Но главную роль в его организации должна сыграть администрация Байдена, Токио не будет действовать первым. Возможен, кстати, не полный бойкот, а только дипломатический, когда приглашения на церемонию открытия демонстративно проигнорируют США и их союзники.

Тем временем за несколько дней до церемонии завершения токийской Олимпиады вновь вспыхнули страхи метеорологического характера — прямо на японскую столицу движется тайфун, уже десятый в нынешнем сезоне на Тихом океане. Поразительно, но такая же история была и с церемонией открытия. Тогда тоже был тайфун, однако в последний момент он отвернул резко на север и по японской столице не ударил.

Сейчас самым мистическим образом происходит то же самое — летевший прямо на Токио тайфун вдруг поменял траекторию, сдвинулся глубже в океан, а во время церемонии закрытия, возможно, и дождя не будет. Японские боги явно охраняют свою Олимпиаду, самую странную в истории.

Василий Головнин, Токио

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