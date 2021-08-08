В Одесской области 10-летний ребенок погиб от удара электричеством

“По предварительной информации, 10-летнего мальчика дома ударило током, когда он взялся молоть зерно на круподерке. В бессознательном состоянии в хозяйственном помещении брата обнаружила сестра. На место происшествия немедленно были вызваны врачи, которые констатировали смерть ребенка”, – говорится в сообщении.

Правоохранители решают вопрос об открытии производства по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса (убийство с примечанием “несчастный случай”).

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