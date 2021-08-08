Медальный зачет Олимпиады 2020 в Токио возглавили США. Украина – в топ-20 по количеству медалей

У США – 39 золотых медалей, 41 серебряная и 33 бронзовые.

На втором месте – Китай, у которого 38 наград высшей пробы, 32 – серебряные и 18 бронзовых. Третье место медального зачета заняла Япония – 24 золотых, 17 серебряных и 17 бронзовых наград.

Украина вошла в топ-20 по общему количеству наград Олимпиады 2020, при этом заняв 44 позицию в медальном зачете.

Скриншот: olympics.com

“Украина завоевала место в Топ-20 среди 206 стран-участниц по общему количеству завоеванных наград. Наши 153 спортсмена, которые вышли на старт, завоевали 19 олимпийских медалей (одну золотую, шесть серебряных и 12 бронзовых). Еще 23 украинца остановились буквально в шаге от пьедестала, заняв 4-6 места в финальных соревнованиях”, – отметила пресс-служба Национального олимпийского комитета в Facebook.

В НОК подчеркнули, что на Олимпиаде в Токио Украина превзошла результат прошлых игр в Рио-де-Жанейро, когда было добыто 11 олимпийских медалей – две золотые, четыре серебряные и пять бронзовых.

https://www.facebook.com/olympicua/posts/4259509080795256

Контекст:

Олимпийские игры 2020 года должны были пройти в Токио с 24 июля по 9 августа прошлого года, но из-за распространения коронавирусной инфекции соревнования перенесли на 2021 год. Они проходили с 23 июля по 8 августа. В Олимпиаде принимали участие около 11 тыс. спортсменов.

Единственное золото для Украины на Играх в Токио 4 августа завоевал борец греко-римского стиля Жан Беленюк.

В последний день Олимпийских игр в Токио, украинская спортсменка Елена Старикова выиграла серебряную медаль на велотреке в дисциплине спринт.

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