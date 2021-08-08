Более половины иностранцев, имеющих вид на жительство в Польше, – украинцы

По словам Дудзяка, польськие власти выдали 500 тыс. видов на жительство.

“Из 500 тыс. иностранцев, имеющих вид на жительство и документы, выданные гражданам стран Европейского союза, крупнейшие группы составляют граждане: Украины – 277 тыс. человек, Беларуси – 34 тыс., Германии – 20 тыс., России – 13 тыс., Вьетнама – 11 тыс., Индии – 10,5 тыс., Грузии – 9 тыс., Италии – 8,5 тыс., Китая – 6,5 тыс. и Великобритании – 6,5 тыс”, – заявил спикер.

За первое полугодие этого года количество иностранцев с видом на жительство выросла почти на 42 тыс. человек, сообщил Дудзяк. Наибольший прирост иностранцев, поселившихся в Польше, касался граждан Украины (на 31,5 тыс. человек), Беларуси (на 4,4 тыс. человек), Грузии – (на 1 тыс. человек), Молдовы (на 900 человек) и Индии (на 700 человек).

“Безусловно, большинство иностранцев имеют разрешение на временное проживание, который может быть выдан максимум на три года. В настоящее время 63% людей имеют такие документы. Группа иностранцев, которые имеют право на постоянное проживание и долгосрочного проживания, составляет 20%. Примерно 14% – это граждане государств Европейского союза, которые зарегистрировали свое пребывание”, – сказал он.

Контекст:

20 июля посол Украины в Польше Андрей Дещица рассказал, что в Польше работает около 1,5 млн украинцев, их количество за последние семь лет выросло в два-три раза. По его словам, около 600 тыс. украинцев официально платят налоги в Фонд социального страхования, остальные – работают по трудовым договорам и налоги не платят.

В посольстве Украины в Польше в июле 2019 года рассказали, что количество украинских мигрантов в Польше выросло примерно в пять раз, гражданам Украины выдали 196 тыс. разрешений на жительство в стране.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

—