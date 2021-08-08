Погранкомитет Белоруссии объяснил выстрелы на границе с Литвой

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08.08.2021, 11:26, Новости дня
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В Государственном пограничном комитете (ГПК) Белоруссии заявили, что в районе границы с Литвой проходят плановые учения.

«Могу только сказать, что у нас проходят плановые учения. О них мы информировали», – сообщил представитель ГПК Белоруссии РИА «Новости».

Ранее литовские СМИ со ссылкой на пограничников Литвы сообщили, что в субботу на территории Белоруссии в районе границы раздавались выстрелы. В светлое время суток с определенной стороны пограничники Литвы слышали звуки отдельных выстрелов, а когда стемнело, в небо несколько раз поднимались осветительные и сигнальные ракеты.

Власти Литвы решили выдавать нелегальным мигрантам мотивационную выплату в размере 300 евро за возвращение на родину. В пятницу Евросоюз созвал на 18 августа экстренную встречу министров внутренних дел сообщества для обсуждения миграционного кризиса на границе белорусско-литовской границы, а также в Средиземном море.

В четверг ЕС вызвал представителя Белоруссии из-за ситуации с мигрантами на границе с Литвой. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил правоохранителям усилить работу по охране госграницы республики и предотвращению фактов ее нарушения.

В среду на границе с Литвой белорусские пограничники обнаружили пятерых граждан Ирака, которые были выдворены литовской стороной, у них зафиксированы внешние признаки применения насилия с использованием огнестрельного оружия и следы укусов собак. Один из мигрантов скончался. В Литве историю с погибшим мигрантом назвали провокацией Минска.

Напомним, в конце июля число задержанных в Литве мигрантов из Ирака, Конго, Камеруна, Гвинеи, Ирана, Сирии и Афганистана превысило 2,6 тыс. человек. 2 июля власти Литвы объявили в республике режим чрезвычайной ситуации в связи с миграционным кризисом. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, поможет ли возведение стены на границе с Белоруссией остановить поток беженцев и почему стонет от «гибридной агрессии» Александра Лукашенко.



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