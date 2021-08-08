Во Флориде вариант COVID-19 Delta вызывает беспокойство по поводу здоровья детей

Все больше американских детей захлестывает волна коронавирусных инфекций варианта Дельта, что вызывает новую тревогу у родителей и ожесточенную политическую борьбу, поскольку школы готовятся к открытию в течение нескольких недель. Об этом сообщает портал MedicalXpress.

Большая часть этого всплеска сконцентрирована в юго-восточном штате Флорида, где некоторые школьные округа игнорируют приказ губернатора-республиканца, запрещающий использование масок, что является критическим политическим поворотом кризиса в области здравоохранения.

«Родители оказываются в ситуации, когда им приходится выбирать между здоровьем и жизнью своего ребенка и возвращением в школу», — говорится в заявлении против постановления губернатора, поданном родителями.

Большинство детей, заразившихся коронавирусом, будут иметь легкое или бессимптомное заболевание, и до недавнего времени они не были основным распространителем пандемии.

Теперь это меняется с появлением Delta, варианта, который столь же заразен, как ветряная оспа. Он стал причиной 72 000 случаев заболевания у детей за последнюю неделю новому исследованию Американской академии педиатрии — цифра в пять раз выше, чем в конце июня.