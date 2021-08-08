Эксперты назвали идеальную кашу для завтрака

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08.08.2021, 11:20, Разное
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Эксперты давно твердят, что употребление каши позитивно влияет на здоровье людей. Они рекомендуют включить в рацион и киноа, обеспечивающий организму много преимуществ.
Киноа – продукт, который богат полезными компонентами, его считают источником растительного белка. Используют как цельное зерно или измельчают в муку. В злаке содержится низкое число жира, потому его часто вводят в диету, как альтернативу остальным продуктам.
В киноа имеются углеводы с низким гликемическим индексом, белки, омега-3, омега-6 и антиоксиданты. Крупа полезна для уменьшения рисков при сердечно-сосудистых болезнях и улучшает общее состояние сердца. В исследовании на молодых и пожилых людях, которое опубликовано в ScienceDirect, сообщается, что злак оказывает положительное влияние на сосуды и сердце.

Также в киноа содержится нерастворимая клетчатка, помогающая улучшать пищеварение и способствующая здоровой работе кишечника. Такое свойство понижает риски метеоризма, болезненных ощущений и вздутия живота.

Количество кальция, который содержится в киноа, приравнивается к молочным продуктам, но употреблять продукт могут даже люди с непереносимостью лактозы. Кальций необходим для нервной системы, мозга и здоровья костей.

Семена киноа нужны для контролирования диабета и уровня холестерина в крови. Опыты на грызунах, которые употребляли много фруктозы, продемонстрировали, что киноа помогает снизить негативное влияние фруктозы как на уровень глюкозы, так и на липидный объем.

Источник: profile.ru



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