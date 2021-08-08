Эксперты рассказали, как правильно употреблять чернику

Эксперты напомнили, что черника очень полезна для организма человека. Специалисты рассказали, как правильно употреблять ягоду.

В чернике содержатся микроэлементы, витамины, дубильные вещества и эфирные масла. Наталья Савва, диетолог, сообщила, что ягоды считаются полезным десертом, который просто необходим людям, контролирующим собственный вес. Но нужно знать, что есть ягоду стоит после основного приема пищи, а не вместо него. Она считается хорошим вариантом к завтраку, обеду, ужину и прекрасной заменой десерту. Сладкая еда обладает высоким гликемическим индексом, и если ее есть на голодный желудок, то уровень глюкозы поднимется. С течением времени это приводит к разным болезням, вплоть до развития инсулинорезистентности. Если так питаться постоянно, то вес будет возрастать, и в дальнейшем может развиваться сахарный диабет, поэтому все десерты с фруктами и ягодами важно есть после основной еды.

Также не нужно очень увлекаться полезными продуктами. При переедании черники ничего страшного не произойдет, но ощущение дискомфорта в эпигастральной области или расстройство желудка может появиться. Могут возникать и аллергические реакции, потому польза огромного числа ягод не пропорциональна объему продукта – в употреблении важно соблюдать регулярность.

Людям достаточно употреблять 100-120 граммов черники за раз, а суточная доза не должна превысить 400-500 граммов. Ягода полезна как в свежем, так и в сушеном, замороженном виде. Вред от черники может быть лишь от индивидуальной непереносимости или аллергии. Также противопоказана ягода людям, которые имеют панкреатит или мочекаменную болезнь, так как в составе есть щавелевая кислота. Людям с сахарным диабетом есть ягоду можно только с разрешения доктора. Ели людям показана черничная диета, то нужно воздержаться от лакомства клубникой, малиной, морошкой и земляникой.

Источник: vv-34.ru