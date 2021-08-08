Эндокринолог предупредил о повышении коронавирусом потребности в инсулине

Эндокринолог Олеся Гурова пояснила об особенностях протекания коронавируса. Так, COVID-19 повышает потребность в инсулине, что важно учитывать при наличии сахарного диабета.

Пандемия коронавируса распространилась по всему миру за относительно короткое время, породив массу мутаций. Разнообразные штаммы отличаются как симптоматикой, так и осложнениями заболевания. Так, от COVID-19 могут больше страдать люди с хроническими заболеваниями, например, сахарным диабетом. При этом, как разъяснила доктор Олеся Гурова, у страдающих этим расстройством метаболизма повышается потребность в инсулине.

Содержание сахара в крови влияет и на иммунную реакцию организма, при возросшем количестве глюкозы он не способен на должном уровне бороться с разного рода инфекциями. Воспаления бактериальных или вирусных инфекций любого рода влекут за собой увеличение потребности в инсулине. Такая же тенденция отмечается и при коронавирусном заболевании. При этом нельзя считать, что высокое количество сахара в крови, долгое время не понижающееся, является каким-либо препятствием для прохождения лечебного курса. Принимать необходимые медикаменты можно и необходимо, контролируя уровень глюкозы.

Стоит отметить и то, что, согласно исследованиям китайских ученых, высокие показатели сахара приводят к вдвое большей смертности среди больных коронавирусом. Исходя из этого, людям с нарушением обмена веществ, в том числе, при сахарном диабете, следует во время пандемии быть особо осторожными, обязательно соблюдая все правила безопасности.

Источник: www.medikforum.ru