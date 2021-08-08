 

Мнение: Чешское восприятие реальности

08.08.2021, 11:06, Разное
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Особенности чешского восприятия реальности.

Глава МИД Чехии Якуб Кулганек допускает возможность ведения переговоров с движением «Талибан»* по ситуации в Афганистане.
Об этом он заявил в интервью газете Právo. Перевод публикации приводит ТАСС.
По словам Кулганека, Чехия должна «уважать политические реалии, складывающиеся в Афганистане» после вывода из страны воинского контингента НАТО. Он считает, что при определённых условиях в будущем Чехия сможет вести переговоры с талибами.
«Мы ушли и должны уважать реальность, которая там наступит. Нам может это не нравиться, но мы должны будем принять реальное (положение дел. — RT) в стране и при этом делать всё, чтобы Афганистан в будущем снова не стал угрозой для безопасности (Европы. — RT) из-за терроризма и миграции», — сказал глава МИД Чехии. По мнению дипломата, отсутствие стабильности в Афганистане может привести к тому, что афганцы захотят покинуть страну и устремятся в Европу.

https://russian.rt.com/world/news/893824-chehiya-taliban-peregovory – цинк

Санкционные меры Евросоюза должны быть направлены против властей Белоруссии, а не граждан этой страны, заявил глава МИД Чехии Якуб Кулганек.
Об этом он сказал в интервью газете Právo. Перевод публикации приводит ТАСС.
«Белорусский (политический. — RT) режим должен был бы ощутить (последствия. — RT) санкций. Они должны быть направлены против режима, а не людей», — утверждает представитель внешнеполитического ведомства республики.
Он добавил, что сейчас в ЕС обсуждают пятый пакет санкций. По мнению Кулганека, ограничительные меры могли бы быть введены против представителей властей Белоруссии, ответственных за миграционный кризис на границе с Литвой и причастных к истории со спортсменкой Кристиной Тимановской.

https://russian.rt.com/world/news/893821-chehiya-mid-belorussiya – цинк

Как чудесно.
Политические реалии в Афганистане Чехия собирается уважать, а вот в Белоруссии политические реалии явно уважать не собирается.
В Афганистане они собираются принимать реальное положение дел в стране, а в Белоруссии не собираются.
В Афганистане Чехия не требует введения санкций за убийство журналиста европейского издания и обстрел миссии ООН, а в Белоруссии требует уже 5-й пакет санкций.
Так сказать, принципиальны до определенной степени.

NB! Небольшое путешествие в прошлое.

Командование чешской армии намерено найти в Афганистане организаторов убийства трех своих военнослужащих и представить их к суду в этой стране, заявил в пятницу вечером начальник Генштаба чешской армии генерал-лейтенант Алеш Опата.
В воскресенье представитель Минобороны страны сообщил о том, что рано утром в этот день во время патрулирования в окрестностях авиабазы Баграм в результате взрыва террориста-смертника погибли трое военнослужащих — 36-летний Мартин Марцин, 28-летний Камил Бенеш и 25-летний Патрик Штепанек, которые принимали участие в составе чешского контингента в небоевой миссии НАТО "Решительная поддержка", призванной помочь правительственным силам Афганистана в борьбе с движением "Талибан"*. Позднее представители этого движения взяли на себя ответственность за взрыв у авиабазы.
"Чешская армия намерена отомстить за смерть своих трех военнослужащих. С помощью партнеров из союзнических армий мы хотим найти организаторов нападения и представить их к афганскому суду. Мы никому не позволим безнаказанно убивать чешских военных в этой стране", — заявил Опата, выступая по государственному ТВ.
По словам генерала, данная задача наверняка потребует многомесячных усилий аналитиков и разведчиков, в том числе представителей других участвующих в афганской миссии стран НАТО, поскольку и их контингентам постоянно угрожают боевики.
"Нас интересует, кто сконструировал взрывное устройство для убийства чешских военных, кто подобрал террориста-смертника и кто всю эту операцию организовал", — подчеркнул начальник Генштаба. (с) 2018-й год

https://ria.ru/20180811/1526363426.html – цинк

Эти чешские покойники просто не вписались в новую афганскую реальность. Про месть Талибану, которыq даже не скрывает, что убил этих чехов, понятное дело сейчас вспоминать уже не модно. На повестке дня борьба с Батькой и переговоры с Талибаном.

Полагаю, Лукашенко должен объявить об открытии новых рейсов Кабул-Минск, чтобы из Афганской реальности было быстрее добраться до чешской.

Источник: Colonel Cassad



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