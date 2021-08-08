Мнение: Чешское восприятие реальности

Особенности чешского восприятия реальности.

Глава МИД Чехии Якуб Кулганек допускает возможность ведения переговоров с движением «Талибан»* по ситуации в Афганистане.

Об этом он заявил в интервью газете Právo. Перевод публикации приводит ТАСС.

По словам Кулганека, Чехия должна «уважать политические реалии, складывающиеся в Афганистане» после вывода из страны воинского контингента НАТО. Он считает, что при определённых условиях в будущем Чехия сможет вести переговоры с талибами.

«Мы ушли и должны уважать реальность, которая там наступит. Нам может это не нравиться, но мы должны будем принять реальное (положение дел. — RT) в стране и при этом делать всё, чтобы Афганистан в будущем снова не стал угрозой для безопасности (Европы. — RT) из-за терроризма и миграции», — сказал глава МИД Чехии. По мнению дипломата, отсутствие стабильности в Афганистане может привести к тому, что афганцы захотят покинуть страну и устремятся в Европу.

https://russian.rt.com/world/news/893824-chehiya-taliban-peregovory – цинк

Санкционные меры Евросоюза должны быть направлены против властей Белоруссии, а не граждан этой страны, заявил глава МИД Чехии Якуб Кулганек.

Об этом он сказал в интервью газете Právo. Перевод публикации приводит ТАСС.

«Белорусский (политический. — RT) режим должен был бы ощутить (последствия. — RT) санкций. Они должны быть направлены против режима, а не людей» , — утверждает представитель внешнеполитического ведомства республики.

Он добавил, что сейчас в ЕС обсуждают пятый пакет санкций. По мнению Кулганека, ограничительные меры могли бы быть введены против представителей властей Белоруссии, ответственных за миграционный кризис на границе с Литвой и причастных к истории со спортсменкой Кристиной Тимановской.

https://russian.rt.com/world/news/893821-chehiya-mid-belorussiya – цинк

Как чудесно.

Политические реалии в Афганистане Чехия собирается уважать, а вот в Белоруссии политические реалии явно уважать не собирается.

В Афганистане они собираются принимать реальное положение дел в стране, а в Белоруссии не собираются.

В Афганистане Чехия не требует введения санкций за убийство журналиста европейского издания и обстрел миссии ООН, а в Белоруссии требует уже 5-й пакет санкций.

Так сказать, принципиальны до определенной степени.

NB! Небольшое путешествие в прошлое.

Командование чешской армии намерено найти в Афганистане организаторов убийства трех своих военнослужащих и представить их к суду в этой стране, заявил в пятницу вечером начальник Генштаба чешской армии генерал-лейтенант Алеш Опата.

В воскресенье представитель Минобороны страны сообщил о том, что рано утром в этот день во время патрулирования в окрестностях авиабазы Баграм в результате взрыва террориста-смертника погибли трое военнослужащих — 36-летний Мартин Марцин, 28-летний Камил Бенеш и 25-летний Патрик Штепанек, которые принимали участие в составе чешского контингента в небоевой миссии НАТО "Решительная поддержка", призванной помочь правительственным силам Афганистана в борьбе с движением "Талибан"*. Позднее представители этого движения взяли на себя ответственность за взрыв у авиабазы.

"Чешская армия намерена отомстить за смерть своих трех военнослужащих. С помощью партнеров из союзнических армий мы хотим найти организаторов нападения и представить их к афганскому суду. Мы никому не позволим безнаказанно убивать чешских военных в этой стране", — заявил Опата, выступая по государственному ТВ.

По словам генерала, данная задача наверняка потребует многомесячных усилий аналитиков и разведчиков, в том числе представителей других участвующих в афганской миссии стран НАТО, поскольку и их контингентам постоянно угрожают боевики.

"Нас интересует, кто сконструировал взрывное устройство для убийства чешских военных, кто подобрал террориста-смертника и кто всю эту операцию организовал", — подчеркнул начальник Генштаба. (с) 2018-й год

https://ria.ru/20180811/1526363426.html – цинк

Эти чешские покойники просто не вписались в новую афганскую реальность. Про месть Талибану, которыq даже не скрывает, что убил этих чехов, понятное дело сейчас вспоминать уже не модно. На повестке дня борьба с Батькой и переговоры с Талибаном.

Полагаю, Лукашенко должен объявить об открытии новых рейсов Кабул-Минск, чтобы из Афганской реальности было быстрее добраться до чешской.

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