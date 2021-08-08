Не соблюдает траур – Личное мнение

Шушуканье в театральной среде по поводу решения Веры Алентовой выйти на сцену вылилось уже и в соцсети.

Вдову покойного режиссёра Меньшова осуждают, что она не блюдёт траур. Не выдержала и 40 дней, а уже собралась работать — ближайшие спектакли пройдут на следующей неделе.



Фото: Соцсети

Активные и неравнодушные до чужой боли граждане призывают Веру Валентиновну одуматься и уйти в монастырь соблюсти приличия.

Напомню, Меньшов и Алентова прожили в браке почти полвека. Сейчас актрисе 79 лет, покойный муж тоже был отнюдь немолод.

Почему Алентова должна сидеть дома в трауре?

Нет, ну я, конечно же, понимаю про приличия. Вот раньше как было? Умрёт в первобытном племени муж, кто будет жену кормить? Её и закапывают живьём рядышком.

Потом времена изменились и уже в Средневековье вдову просто ссылали в монастырь, чтобы боярские палаты зазря не коптила свечкой.

На дворе 2021 год, и все мы смертны. Погрустить по мужу можно в свободное время, а в остальное — поработать себе в утешение.

Если уж говорить о приличиях — пережитке прошлого — давайте сначала посмотрим Инстаграм. Одна, не дождавшись развода, бухает в Турции и ищет себе нового хахаля. Вторая — грязной жопой светит. Третья рожает от первого встречного. Четвёртая ведёт репортаж из реанимации, в которой умер муж. Пятая на следующий после похорон день ржёт в прямом эфире.

Чего осуждать Алентову-то в такой парадигме? Ну выйдет она на сцену, отыграет пару спектаклей. Вам-то, инстаграмные плакальщицы, какое до этого дело? У вас даже на билет на тот спектакль денег не хватит.

Сидите в своих халупах в глухой провинции и траур требуете. Скучно вам, наверное. Выглядите при этом как представители племени тумба-юмба, которые осуждающе цокают языками, если жену вместе с мужем не закопали.

Вы-то, как сами — собираетесь соблюдать траур по своим оладухам? Сколько времени?

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