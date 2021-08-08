Мнение: Как надо вакцинировать

Юлия Латынина рассказывает в “Новой”:

“Вакцины между тем продолжали быть грязными, и шприцы тоже. В 1901 г. в Нью-Джерси девять детей, вакцинированных от оспы, умерли от столбняка.

Местные власти обзаводились «прививочными эскадронами». Нередко они оцепляли целые кварталы; в Миддлсборо полиция и вакцинаторы оцепили негритянское гетто, заковывали людей в наручники и прививали под дулом пистолета.

В итоге оспа стала первой и единственной заразной болезнью, полностью исчезнувшей из человеческих популяций. Без принудительной вакцинации это было бы невозможно”.

https://novayagazeta.ru/articles/2021/08/07/bunt-nevezhd

Название у статьи характерное: “Бунт невежд”.

Юлия провозглашает: “мир стал воинствующе, вызывающе антинаучен. Но люди, которые мыслят нерационально, должны высмеиваться. Мы не должны входить в их положение. Мы должны называть их идиотами и невеждами, а не жертвами колониализма, расизма и пр.”.

Но при этом сама почему-то не дает себе труд подумать о различиях между вирусами оспы и ковида. Надо ли ее после этого высмеивать?