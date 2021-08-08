“Лысый хорошо пристроился”. Настя Каменских показала совместный портрет с Потапом

“Придумайте название к этой фотографии”, – 7 августа попросила в Instagram певица своих подписчиков, которых у нее в этой соцсети больше 5,3 млн.

Пост 34-летней Каменских набрал больше 73 тыс. лайков и почти 750 комментариев. Одним из первых свой вариант названия портрета предложил Потап. “Скажите, доктор, может мне уменьшить подбородок?” – написал он.

“…и пришить его Насте, а то уж больно красивая она”, – ответила на реплику Потапа подписчица с ником abarshay0320.

“Лысый хорошо пристроился”, – прокомментировал digitaltyy.

“Настя красивая, Потапчик – молодец!” – предложила свое название фото natadeyna.

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A post shared by NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

Контекст:

Настя Каменских и Потап поженились в мае 2019 года. До этого они с 2006-го по 2017 год выступали в составе дуэта “Потап и Настя”.

Настя Каменских родилась 4 мая 1987 года в Киеве в семье музыкантов. В 15 лет окончила музыкальную школу по классу фортепиано, восемь лет профессионально занималась танцами.

Потапенко родился в 1981 году в Киеве в семье военнослужащего. Он окончил Национальный университет физического воспитания и спорта, получив профессию учителя физкультуры и тренера по водному поло и плаванию. Позже музыкант учился в Киевском национальном политехническом университете, став после окончания магистром экономических наук, предпринимательской деятельности и аудита.

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