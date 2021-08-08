Сапронов: Не верю, что все судьи по художественной гимнастике сговорились. Просто израильтянка была лучше в многоборье
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Не верю я, что все судьи по художественной гимнастике сговорились. Просто израильтянка была лучше в многоборье – не в ленте, а по сумме четырех видов.
Болгария была лучше в Командных соревнованиях. РФ получила два серебра в виде спорта, в котором не проигрывала с 1996 года. Так бывает, это спорт.
О чем я? О диком вое РашСМИ и РашТВ, где все бывшие “экономисты”, “политологи”, “вирусологи” стали судьями-экспертами по художественной гимнастике.
Художественная гимнастика в РФ это… Не буду писать, сами поймете.
Это просто бессильная злоба. Как и слова господина Путина про политическое преследование потому, что в Токио запрещен российский флаг и российский гимн. Не многолетний государственный допинг в спорте, а преследования. Политические.
Мне крайне жаль спортсменов РФ. Они пашут до крови и пота, как и все остальные спортсмены. Они просто живут в полицейском, лицемерном государстве.
Источник: Sapronov Yuri / Facebook
Опубликовано с личного разрешения автора
Блог отражает исключительно точку зрения автора. Редакция не несет ответственности за содержание и достоверность материалов в этом разделе.
—
Смотреть комментарии → Комментариев нет