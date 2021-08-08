Сапронов: Не верю, что все судьи по художественной гимнастике сговорились. Просто израильтянка была лучше в многоборье

Не верю я, что все судьи по художественной гимнастике сговорились. Просто израильтянка была лучше в многоборье – не в ленте, а по сумме четырех видов.

Болгария была лучше в Командных соревнованиях. РФ получила два серебра в виде спорта, в котором не проигрывала с 1996 года. Так бывает, это спорт.

О чем я? О диком вое РашСМИ и РашТВ, где все бывшие “экономисты”, “политологи”, “вирусологи” стали судьями-экспертами по художественной гимнастике.

Художественная гимнастика в РФ это… Не буду писать, сами поймете.

Это просто бессильная злоба. Как и слова господина Путина про политическое преследование потому, что в Токио запрещен российский флаг и российский гимн. Не многолетний государственный допинг в спорте, а преследования. Политические.

Мне крайне жаль спортсменов РФ. Они пашут до крови и пота, как и все остальные спортсмены. Они просто живут в полицейском, лицемерном государстве.

Источник: Sapronov Yuri / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

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