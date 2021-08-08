Флаг Украины на церемонии закрытия Олимпиады в Токио понесет каноистка Лузан

Украинский флаг на церемонии будет нести каноистка Людмила Лузан, которая завоевала на Играх две медали – бронзовую и серебрянную.

“Для меня это очень большая честь. Честно скажу, не ожидала. Когда мне об этом сообщили, я прыгала от счастья. Хочу сказать, что я тоже не ожидала, что все так сложится для меня в Токио и я смогу завоевать две из двух возможных для меня олимпийских наград. Это невероятно! Сегодня я с гордостью буду нести флаг нашей страны! С нетерпением жду этого момента. Это яркое завершение токийской Олимпиады! Я очень счастлива!” – сказала спортсменка.

В Украине трансляцию церемонии закрытия Олимпиады будет транслировать канал “UA: Перший”.

Контекст:

Олимпийские игры 2020 года должны были пройти в Токио с 24 июля по 9 августа прошлого года, но из-за распространения коронавирусной инфекции соревнования перенесли на 2021 год. Они начались 23 июля и продолжатся до 8 августа. В Олимпиаде принимает участие около 11 тыс. спортсменов.

Украина завоевала на Играх 19 медалей (одну золотую, шесть серебрянных и 12 бронзовых), страна занимает 44-е место в финальном зачете (16-е – по количеству медалей).

В НОК отметили, что на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро в 2016 году украинские спортсмены завоевали 11 наград.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

—