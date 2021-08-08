 

Британцев рассмешил «перехват» российских Ту-142

08.08.2021, 10:32, Новости дня
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Читатели британского таблоид The Daily Mail с иронией прокомментировали материал о «перехвате» двух российских противолодочных самолетов Ту-142 британскими истребителями недалеко от воздушного пространства Соединенного Королевства.

Ранее в британских ВВС заявили, что истребители Typhoon вылетали в пятницу на «перехват» двух Ту-142 «около воздушного пространства Соединенного Королевства». О нарушении границ ведомство не заявляло. Согласно сообщению, истребители следили за Ту-142 «все время, пока они были в районе интересов Великобритании».

Публикация вызвала активный отклик читателей в комментариях. «Жаль, что они не могут патрулировать Ла-Манш в поисках лодок (с мигрантами), которые никто не остановит», – написал пользователь Marko.

«Они должны защищать нас от самой большой угрозы, патрулируя Ла-Манш и топя шлюпки!» – сообщил I love you, передает РИА «Новости».

«Следует больше беспокоиться о нелегальных иммигрантах, которые высаживаются на ваших пляжах», – заметил jawrip.

«Русские упускают одну хитрость с полетами над Великобританией. Просто купите 200 резиновых лодок и гребите, есть шанс, что их даже бесплатно подвезут последние 20 миль», – сыронизировал null.

«Район интересов… Так-то это не наше воздушное пространство», – указал bill p.

Как сообщили ранее в пресс-службе Севфлота, два Ту-142 провели 12-часовой полет в рамках командно-штабной тренировки с кораблями ВМФ в Северо-Восточной Атлантике. Полет проходил над нейтральными водами Баренцева, Норвежского морей и Северо-Восточной Атлантики. В пресс-службе отмечали, что полеты Ту-142 выполнены в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами, не нарушая границ других государств.



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