 

Белорусский мобильный оператор ошибочно объявил о намерении отключить интернет 9 августа

08.08.2021, 10:31, Разное
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Один из ведущих мобильных операторов Беларуси опубликовал на своей странице в «Твиттере» сообщение, в котором объявил о намерении отключить 9 августа интернет по всей территории Беларуси, однако спустя несколько минут сообщение было удалено

Инцидент произошел накануне первой годовщины со дня начала протестов против Лукашенко в Беларуси. Оператор заявил, что в прошлом году компания запустила традицию: каждое 9 августа временно отключать интернет и отпускать работников в неоплачиваемый отпуск. Целью данной акции является кратковременное отвлечение белорусских граждан от телефонов и интернета.

По мнению инициатора процесса, министра информации Беларуси, в интернете слишком много «бесполезной и вредной информации», которую среднестатистический белорус ежедневно черпает из телеграмма и других социальных сетей, а данная мера позволит ненадолго отдохнуть от ненужной информации и переосмыслить свои взгляды на жизнь. Также министр заявил, что решение окончания срока проведения данной акции решено было доверить КГБ Беларуси, так по мнению организатора, они смогут принять лучшее решение.

Несмотря на всё, спустя несколько минут компания удалила своё сообщение, назвав сообщение технической ошибкой, а также дополнив, что дата начала акции неизвестна и держится в строжайшем секрете, так как по задумке организаторов, дата начала акции должна стать сюрпризом для белорусов.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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