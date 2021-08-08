В Европе ужесточат требования для операций и гормональной терапии трансгендеров

В Европе могут пересмотреть отношение к трансгендерам, ужесточив требования к проведению операций по смене пола. Многие подростки, страдающие от несовпадения биологической и гендерной идентичности, повзрослев, меняют свое отношение к проблеме, однако чаще всего уже поздно что-либо сделать.

Многие годы страны Запада пропагандируют лояльное отношение к так называемым трансгендерам. Кроме поддержки, страны Северной Америки и Европейского Союза разрешают проведение операций по смене пола. Однако эта процедура в последнее время стала настолько упрощенной, что привела к проблемам. Сейчас общественностью этих государств рассматривается возможность запрета хирургических методов изменения половой идентичности. Зарубежные СМИ приводят статистику, так, в 1990-х годах в Швеции “меняли пол” примерно 12 человек в год, сейчас же количество желающих выросло до двух тысяч и продолжает увеличиваться дальше. В Испании для получения документов о смене пола не обязательно проводить какие-либо операции.

Если ранее обязательным условием было наличие справки от психолога о «расстройстве гендерной идентичности», то сейчас такой документ необязателен, как и прохождение курса гормонального лечения или операционное вмешательство. В Норвегии законодательство пошло еще дальше, и сменить пол может даже ребенок с шести лет, причем не спрашивая согласие родителей. Датские подростки и дети могут юридически оформить себе «новый пол» с десяти лет, а еще через два года прибегнуть к терапии. Однако все чаще на Западе больницы отказывают людям с такой проблемой в проведении гормональной терапии. Принятие подобных препаратов влияет на состояние и функциональность многих органов и систем, подрывая здоровье.

Среди рисков, на которые соглашаются кандидаты на иную гендерную идентичность, числятся тромбоз, онкология, остеопороз и сердечно-сосудистые заболевания. Не так давно в Великобритании закончилось рассмотрение дела Киры Белл, которая без согласия родителей решила стать мальчиком в 9-летнем возрасте. Согласно поданному нею иску, медики слишком быстро дали согласие на прохождение Кирой гормональной терапии и удаление груди. Ее дело привело к повышению возраста до 16 лет, причем теперь для смены пола необходимо судебное постановление. Несмотря на то, что более раннее вмешательство экономит средства пациентов, и операции обходятся дешевле, чем в более зрелом возрасте, медики уверены, что с 18-19 лет подростки, считающие, что у них есть гендерная дисфория, мирятся с ситуацией и уже не стремятся изменить себя.

Источник: ria.ru