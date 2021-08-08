 

В Европе ужесточат требования для операций и гормональной терапии трансгендеров

08.08.2021, 10:26, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В Европе могут пересмотреть отношение к трансгендерам, ужесточив требования к проведению операций по смене пола. Многие подростки, страдающие от несовпадения биологической и гендерной идентичности, повзрослев, меняют свое отношение к проблеме, однако чаще всего уже поздно что-либо сделать.
Многие годы страны Запада пропагандируют лояльное отношение к так называемым трансгендерам. Кроме поддержки, страны Северной Америки и Европейского Союза разрешают проведение операций по смене пола. Однако эта процедура в последнее время стала настолько упрощенной, что привела к проблемам. Сейчас общественностью этих государств рассматривается возможность запрета хирургических методов изменения половой идентичности. Зарубежные СМИ приводят статистику, так, в 1990-х годах в Швеции “меняли пол” примерно 12 человек в год, сейчас же количество желающих выросло до двух тысяч и продолжает увеличиваться дальше. В Испании для получения документов о смене пола не обязательно проводить какие-либо операции.

Если ранее обязательным условием было наличие справки от психолога о «расстройстве гендерной идентичности», то сейчас такой документ необязателен, как и прохождение курса гормонального лечения или операционное вмешательство. В Норвегии законодательство пошло еще дальше, и сменить пол может даже ребенок с шести лет, причем не спрашивая согласие родителей. Датские подростки и дети могут юридически оформить себе «новый пол» с десяти лет, а еще через два года прибегнуть к терапии. Однако все чаще на Западе больницы отказывают людям с такой проблемой в проведении гормональной терапии. Принятие подобных препаратов влияет на состояние и функциональность многих органов и систем, подрывая здоровье.

Среди рисков, на которые соглашаются кандидаты на иную гендерную идентичность, числятся тромбоз, онкология, остеопороз и сердечно-сосудистые заболевания. Не так давно в Великобритании закончилось рассмотрение дела Киры Белл, которая без согласия родителей решила стать мальчиком в 9-летнем возрасте. Согласно поданному нею иску, медики слишком быстро дали согласие на прохождение Кирой гормональной терапии и удаление груди. Ее дело привело к повышению возраста до 16 лет, причем теперь для смены пола необходимо судебное постановление. Несмотря на то, что более раннее вмешательство экономит средства пациентов, и операции обходятся дешевле, чем в более зрелом возрасте, медики уверены, что с 18-19 лет подростки, считающие, что у них есть гендерная дисфория, мирятся с ситуацией и уже не стремятся изменить себя.

Источник: ria.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

04.09 / «Да, я вижу мир иначе, чем вы!»

24.05 / Студия Никиты Михалкова за бюджетные средства снимет фильм о создании вакцины «Спутник V»

01.07 / Многодневка, которая сожрет выборы

26.06 / Названы пять полезных свойств куркумы

14.01 / Алла Пугачева поразила своей стройностью на фото

30.07 / За что накинулись на Бузову? – Личное мнение

01.11 / Мнение: Монополизация моды, тяга к импортному и новый обвал в Европе

21.04 / Мнение: К северу от Бали пропала индонезийская подводная лодка

21.11 / Россияне не включили Валерия Меладзе в ТОП-5 звезд новогодних огоньков

24.06 / Слышны хлопки: на юге Москвы загорелся склад

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика