В Сети показали флагманский Honor Magic 3 со 100-кратным зумом и Snapdragon 888 Plus

В Сети появились изображения флагманского смартфона от бренда Honor. Magic3 со 100-кратным зумом и Snapdragon 888 Plus официально представят уже 12 августа.

После отделения от корпорации Huawei, ее бывший суббренд Honor продолжает завоевывать международные рынки. Новый флагманский смартфон компания намерена выпустить уже в ближайшее время, официальная презентация Honor Magic3 запланирована на 12 августа. Однако уже сейчас устройство можно рассмотреть во всех подробностях на фотографиях и рендерах, обнародованных в интернете известным инсайдером Беном Гескиным.

Отличительными особенностями аппарата станет наличие 100-кратного гибридного зума и актуальный процессор. Так, блок главной камеры заключен в круглый стильный модуль, а продуктивность и быстродействие Honor Magic3 обеспечивается однокристальной мобильной платформой Snapdragon 888 Plus с восемью ядрами. Дополнять мощный процессор будет чип оперативной памяти объемом в 8 или 12 гигабайт. Любого рода контент можно хранить на флэш-накопителе вместительностью 512 гигабайт.

Дисплей Pro-версии устройства изогнут на боковинах, в то время, как основная модель, скорее всего, получит плоскую экранную панель с частотой обновления картинки до 120 Герц. Скорее всего, гаджет «с коробки» оснастят одиннадцатым поколением операционной системы Android. Все остальные характеристики нового девайса станут известны позже, как и его стоимость.

Источник: www.ixbt.com